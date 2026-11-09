Zehra Zambri Tetap Berjuang Tuntut Hak Diri dan Anak di Mahkamah!

Hiburan

Penyanyi Zehra Zambri, 39, mengesahkan kes mahkamah yang difailkan terhadap bekas suaminya masih lagi berlangsung. Namun, ia takkan sesekali mematahkan semangatnya untuk terus berjuang mendapatkan pembelaan dan hak buat anak perempuannya yang tersayang.

Menurut Zehra, prosiding perbicaraan memang akan makan masa, tapi sebagai ibu tunggal, penting untuk dia mendapatkan hak sewajarnya untuk diri sendiri dan anak menerusi saluran undang-undang. Katanya, kes itu masih dalam perbicaraan dan dia yakin dengan jalur undang-undang yang ada.

Untuk makluman, Zehra pernah mendirikan rumah tangga dengan Nur Mohd Iqwan Samsudin, 43, pada 10 November 2021, sebelum sah bercerai talak satu pada 20 Ogos 2025. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan seorang anak perempuan, Zahiyah Iqleela, yang kini berusia empat tahun. Zehra telah memfailkan tuntutan nafkah anak, nafkah iddah dan mutaah terhadap Nur Mohd Iqwan di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat pada Januari lalu, dan kes ini masih dalam perbicaraan.

Dalam pada itu, Zehra bersyukur rezeki dalam karier nyanyiannya masih mencurah, dan dia baru sahaja menghasilkan lagu baharu berjudul “Damba Penawar”. Lagu bergenre balada ini memang diinspirasikan daripada kisah hidupnya sendiri. Menurutnya, lagu itu menceritakan luahan isi hati melalui kesedihan dan keperitan hidupnya sebelum ini.

Untuk lagu “Damba Penawar” ini, Zehra bekerjasama dengan komposer dari Singapura, Ahmad Tarmizi atau lebih dikenali sebagai T:zi. Katanya, T:zi sangat memahami apa yang dia inginkan. Diterbitkan oleh HazelBayu Studios dari Singapura dengan susunan muzik oleh Eddie Marzuki, lagu ini dah boleh didengari di semua platform digital.

Zehra berharap “Damba Penawar” akan diterima baik oleh pendengar, walaupun kali ini dia tak muncul dengan lagu irama asli tradisional Melayu. Tapi, katanya genre balada pun sesuai dengan vokalnya. Walaupun jalan kerjayanya agak berliku sejak mula menceburi seni pada 2005 (sudah dua dekad!), Zehra takkan putus asa. Walaupun pernah popular dengan “Semalakama” dan mengeluarkan “Satukan Jiwa” pada 2020 yang kurang dapat sambutan, dia nekad untuk terus mencuba. Kalau “Damba Penawar” pun tak berapa hit, dia tetap takkan patah semangat. Power lah Zehra ni, korang rasa lagu baru dia boleh sampai ke hati pendengar tak?