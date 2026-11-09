IFF Sambut Dua Dekad Penganjuran Dengan Tema 'Peranakan The Golden Era', Patut Ke?

Hiburan

Dua puluh tahun bukan calang-calang perjalanan untuk sebuah festival fesyen. Islamic Fashion Festival (IFF) Kuala Lumpur, yang diasaskan oleh Yang Berhormat Mulia (YBM) Dato’ Sri Raja Rezza Shah, Tengku Sri Kelana D’Raja, dah berjaya kekal relevan dalam dunia fesyen sopan yang sentiasa berubah. Dengan cita rasa dan pendekatan rekaan yang tak pernah sama, IFF ni memang sentiasa ke depan bab fesyen. Bayangkan, dua dekad kot! Kena bagi tepukan gemuruh sikit.

Peranakan The Golden Era: Gaya Lama, Sentuhan Baru?

Untuk edisi ulang tahun ke-20 pada tahun 2026 ni, IFF memilih tema Peranakan The Golden Era. Tema ni bukan sekadar nak tunjuk baju cantik-cantik je, tapi diajaknya kita menyelami keindahan budaya Peranakan yang kaya raya tu dalam perbincangan fesyen sopan. Ini satu langkah bijak sebab ia membuka ruang untuk pereka moden menterjemahkan elemen tradisional Peranakan kepada busana yang lebih kontemporari.

IFF memang konsisten dari dulu lagi dalam mengetengahkan fesyen sopan melalui kreativiti, kepelbagaian budaya, dan seni rekaan yang halus. Identiti festival ni terbina atas usaha memberi ruang untuk fesyen sopan berkembang dengan pelbagai pendekatan kreatif, tapi tak pernah lari dari asas keanggunan dan nilai kesopanan. Kiranya, diorang ni memang championlah dalam tunjuk macam mana fesyen boleh jadi jambatan untuk kita kenal latar belakang budaya sesuatu rekaan. Maknanya, bukan setakat nampak smart, tapi ada cerita di sebalik benang dan manik tu.

Perjalanan Dua Dekad dan Sidang Media Eksklusif

Sambutan ulang tahun ke-20 ni bukan saja untuk tengok balik perjalanan IFF yang dah lepas, tapi juga untuk tengok ke mana arah tuju fesyen sopan ni selepas ni. Bagi sebuah festival yang berteraskan fesyen sopan, kesinambungan ni memang penting gila nak pastikan ruang berkarya tu sentiasa terbuka luas, seiring dengan perubahan cita rasa masyarakat.

Tema ini dipilih sebagai tanda hormat kepada warisan unik dan keindahan budaya Peranakan. Ia menggambarkan penghargaan IFF terhadap kekayaan budaya yang membentuk sebahagian daripada identiti masyarakat Malaysia kita yang berbilang kaum ni. Matlamat utama diorang ialah nak tunjukkan macam mana warisan Peranakan yang penuh estetika, seni, dan tradisi ni boleh jadi inspirasi dalam dunia fesyen yang tak pernah statik, tanpa putus hubungan dengan akar umbinya. Kita patut sokong usaha macam ni, biar makin ramai tahu betapa uniknya budaya kita!

Bersempena dengan ulang tahun ni, IFF Kuala Lumpur 2026 telah pun mengadakan sidang media khas pada 3 November 2026 lalu di Peranakan Place, Petaling Street, Kuala Lumpur. Majlis tu jadi platform untuk memperkenalkan barisan penaja, rakan kerjasama, dan pereka fesyen yang terlibat dalam edisi kali ni. Penglibatan semua pihak ni memang penting gila untuk merealisasikan festival fesyen yang besar macam ni. Tanpa diorang, mana nak jadi kan?

Sudut Pandang: Jangan Sekadar Cantik!

Budiey berpendapat pemilihan tema ni memang menarik gila untuk sambut dua dekad IFF. Menurutnya, tema ni beri ruang untuk fesyen sopan dekat dengan warisan tempatan, dan ajak khalayak menghargai cerita di sebalik keindahan sesebuah busana. Setuju sangat! Kita pun selalu suka tengok baju yang ada ‘roh’ kan?

Beliau berharap, penerokaan tema ni nanti akan turut disertai dengan penerangan detail pasal sumber inspirasi dan konteks budaya setiap rekaan. Yalah, kalau setakat tunjuk baju cantik je, penonton tak dapat feel. Mungkin boleh letak nota ringkas dari pereka, kongsi proses kreatif, atau libatkan terus penggiat budaya Peranakan. Baru penonton faham macam mana warisan tu ditafsirkan dan dihargai dengan lebih mendalam. Barulah tak nampak kosong! Beliau juga cadang IFF perluas ruang untuk pereka muda dan penggiat seni warisan berkongsi ilmu, sebab gabungan pengalaman dengan idea baru ni boleh hasilkan rekaan yang fresh dan lebih teliti dari segi pemahaman budayanya. Itulah yang kita nak tengok nanti, kesinambungan yang bermakna!

Kita excited nak tengok macam mana pereka-pereka kita nanti akan terjemahkan keindahan Peranakan ni. Harapnya IFF 2026 ni letup habislah dengan busana yang bukan saja cantik di mata, tapi juga kaya dengan cerita. Korang rasa tema ni boleh pergi jauh ke tak?