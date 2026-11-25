Hiburan

Pelakon jelita, Julia Farhana Marin, berkongsi momen dirinya meninggalkan rumah selepas berpisah dengan suaminya, Dr Che Muhammad Hafiz, dalam keadaan 'sehelai sepinggang'.

Menurut Julia, ketika itu dia hanya membawa sebuah beg tangan yang berisi barang-barang penting, terutamanya kad pengenalan. Katanya, dia cuma keluar dengan sepasang kasut dan baju yang memang sedang dipakai. Alahai, sampai macam tu sekali!

Proses perceraian mereka masih berjalan, dan sejak hari dia keluar itu, Julia mengaku dia tak pernah lagi bersua muka dengan suaminya mahupun menjejakkan kaki ke rumah lama. Dia juga tidak tahu di mana kunci rumah itu sekarang.

Yang paling menusuk kalbu, Julia kata semua barang yang dia pakai dan ada sekarang adalah barangan baharu. Pakaian yang dia gayakan pun sebenarnya hadiah daripada kawan-kawan. Bukan main lagi semangat solidariti kawan-kawan dia tu, kan?

Dia jujur cakap, sepanjang tahun ini dia banyak pakai baju yang sama sebab memang tak ada pakaian lain. “Saya ada duit. Cuma buat masa sekarang, itu bukan keutamaan saya,” kata Julia. Nampak sangat dia utamakan perkara yang lebih besar, iaitu mencari rumah baharu dan memulakan hidup dari kosong. Betul-betul fokus nak bangun semula, respek!

Untuk rekod, Julia Farhana dan Dr Che Muhammad Hafiz mendirikan rumah tangga pada 14 Disember 2022. Dr Che Muhammad Hafiz sebelum ini pernah berkahwin dengan pelakon dan penyanyi Lufya Omar pada 26 November 2016 sebelum mereka bercerai pada 17 Jun 2020. Diharap Julia terus kuat dan dapat bina kehidupan baru yang lebih bahagia, kan?