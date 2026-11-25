Hiburan

Nama besar macam Luna Maya, 43, tak jadi penghalang pun untuk dia bergaya dengan barangan terpakai. Katanya, takde apa yang nak dimalukan, malah ia dah jadi trend biasa sekarang.

Luna pun mengaku sekarang dia lebih berhati-hati masa berbelanja, tak macam dulu. “Saya juga tidak malu untuk membeli barangan terpakai atau thrifting. Pada saya, itu lebih menarik. Kini, saya boleh dikatakan lebih berhati-hati dan bijak dalam membuat keputusan sebelum membeli sesuatu,” katanya. Bijaklah tu, pandai bajet!

Isunya bukan sekadar jimat, tapi Luna Maya ni siap dah level up pemikiran fesyen dia. Bagi dia, istilah ‘outfit repeater’ atau ulang pakai baju sama bukan isu besar untuk selebriti. Betul jugak kan, dah kenapa nak kena beli baru setiap kali keluar? Siap ada niat murni lagi, kalau baju dah tak muat atau tak pakai, dia akan bagi dekat orang lain. “Kalau memang sudah tidak muat atau tidak dipakai, lebih baik beri kepada orang lain,” ujarnya.

Ha, kan bagus tu. Bukan saja jimat duit poket, boleh pusing modal dekat benda lain, tapi dapat pulak tolong orang. Lepas ni tak payah la pening kepala nak beli baju baru setiap minggu, kan? Korang setuju tak?