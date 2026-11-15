Syamsul Yusof Buat 'Comeback' Power di Konsert Mawi, Peminat Cair!

Hiburan

Korang tahu tak? Syamsul Yusof, buat kejutan gempak kat konsert 'The Journey of Mawi World' baru-baru ni! Serius la, siapa sangka dia akan muncul? Bayangkanlah vibe dalam dewan masa tu, confirm meletup! Ramai betul yang teruja, siap ada yang sebak terharu tengok dia perform balik.

Malam konsert tu, Syamsul bukan setakat bagi 'surprise appearance', dia terus onz bergabung dengan Mawi untuk lagu hit diorang, 'Kalah Dalam Menang'. Kitorang ingatkan dah bertahun tak perform sama, mesti ada rusty sikit, tapi eh, takde hal lah! Syamsul berjaya memukau semua, bahagian rap dia tu memang power gila, nampak bersahaja tapi penuh bertenaga.

Memang tak hairanlah kalau persembahan mantap macam ni jadi pengubat rindu peminat yang dah lama dahagakan aksi Syamsul atas pentas. Scroll je la media sosial, semua puji melambung, cakap persembahannya mantap. Lepas ni, lagi ramai lah yang berharap Mawi dengan Syamsul dapat keluar dengan single duet baru. Agak-agak, harapan peminat ni boleh jadi kenyataan tak? Ke kena tunggu bertahun lagi?