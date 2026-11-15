MV Samudera Datuk Nora Ariffin Guna AI, Tapi Netizen Kritikal Habis!

Hiburan

Hasrat nak tampil beza dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) rupanya tak semua jadi wow! Video muzik (MV) terbaharu Datuk Nora Ariffin untuk lagu berjudul Samudera memang mengundang pelbagai reaksi, dan nampaknya lebih kepada kurang senang dari penonton.

Cik Bunga perasan, fenomena guna AI ni memang makin menjadi-jadi dalam dunia kreatif kita. Dari iklan produk yang lalu-lalang kat TikTok, sampailah ke MV penyanyi-penyanyi arus perdana, semua berlumba-lumba nak cuba teknologi yang tengah hangat ni. Memang trend, kan?

Tapi, seriuslah, adakah semua benda kena guna AI? MV Samudera nyanyian Datuk Nora Ariffin ni lah yang paling banyak kena perhatian, sebab pendekatan visual berteraskan AI yang diguna tu terus mengundang kritikan netizen. Alamak!

Ramai yang mula mempersoalkan, kenapa industri muzik yang dah gempak ni sanggup mempertaruhkan hasil macam tu? Sedangkan, kalau nak dibandingkan, banyak je penggiat muzik indie tempatan kita yang mampu hasilkan MV jauh lebih menarik, dan paling penting, kekalkan sentuhan manusiawi yang memang mahal tu.

Ada juga yang mula risau tengok lambakan guna AI ni, takut kalau tak dikawal boleh jadi masalah besar. Bagi mereka, seni ni bukan setakat hasilkan visual yang nampak cantik semata-mata. Seni perlukan kreativiti, jiwa, emosi, dan sentuhan manusia tulen yang akan bagi nilai pada sesebuah karya. Kalau tak ada semua tu, macam mana nak sampai ke hati penonton, kan?

Memang sah la, bukan semua orang boleh terima kehadiran AI ni dalam dunia seni. Cik Bunga faham sangat, mungkin Nora ada niat murni nak bereksperimen, nak cuba bagi warna moden dalam industri seni tempatan kita. Tak salah pun nak cuba benda baru, kami setuju! Lagipun, kami tak nafikan, teknologi AI ni memang ada potensi besar kalau kena gayanya, dan kalau tahu cara nak guna dengan betul.

Namun begitu, kalau nak jujur, Cik Bunga rasa hasil visual MV Samudera ni agak kurang memuaskan dari segi kualiti persembahan. Entahlah, ada bahagian yang buat Cik Bunga rasa macam ia dihasilkan sekadar nak cuba-cuba teknologi AI ni, tapi kurang fokus pada nilai estetika dan jalan cerita keseluruhan. Jujur cakap, nampak macam kurang kemas pun ada.

Bukanlah kami nak menolak kemajuan teknologi, tapi bila dah melibatkan karya seni, kualiti tu mesti jadi keutamaan, titik! Apatah lagi, Datuk Nora Ariffin ni bukan calang-calang nama dalam industri muzik tanah air kita.

Jadi, mestilah peminat mengharapkan sesuatu yang lebih istimewa dan lebih mantap dari seorang penyanyi berpengalaman macam beliau, kan? Cik Bunga pun tertanya-tanya juga, kenapa la kena terlalu bergantung pada AI, sedangkan sentuhan kreatif manusia tu ada keistimewaan dia sendiri? Cuba tengok balik karya-karya penggiat indie, kan main lagi diorang hasilkan MV yang menarik, kreatif, dan ada identiti sendiri tanpa perlu teknologi canggih gila-gila.

Kadang-kadang, produksi yang besar gabung dengan teknologi canggih pun bukan jadi ukuran utama sesebuah karya tu bagus ke tidak. Idea yang sederhana, tapi bila dilaksanakan dengan penuh teliti dan jiwa, selalunya akan jauh lebih meninggalkan kesan mendalam dalam hati penonton. Betul tak?

Jadi, Cik Bunga rasa, mungkin ada baiknya kalau MV Samudera ni dinilai semula. Kalau rasa perlu sangat, reshoot je lah terus dengan konsep yang lebih sesuai dan visual yang lebih meyakinkan. Sayang sangat kalau lagu Datuk Nora tu tak dapat sokongan MV yang benar-benar mampu mengangkat keistimewaan dan kekuatan lagu tu sendiri.

Apa pun, Cik Bunga percaya setiap pengkarya memang berhak untuk mencuba pendekatan baru. Cuma, janganlah sampai sebab terlalu ghairah nak ikut trend, aspek kualiti dan nilai seni yang sepatutnya diutamakan tu jadi perkara kedua. AI mungkin boleh bantu hasilkan visual yang nampak luar biasa, tapi jangan sampai karya seni kita kehilangan sentuhan manusia yang buat penonton jatuh cinta sampai terngiang-ngiang dalam kepala!