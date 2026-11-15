Power Betul! Ernie Zakri & Priscilla Abby Bukan Saja Duta Vera, Konsert Serba Wanita Catat Pengiktirafan Rekod Malaysia!

Hiburan

Penyanyi kegemaran ramai, Ernie Zakri dan Priscilla Abby, kini rasmi bergelar duta jenama penjagaan wanita baharu, Vera, yang dibawa khas oleh Vinda Malaysia. Pelantikan dua diva ini diserikan lagi dengan sebuah konsert serba wanita yang cukup gempak di Surf Beach, Sunway Lagoon.

Konsert ini bukan sekadar hiburan semata, tapi berjaya mencatat pengiktirafan daripada Malaysia Book of Records! Pergh, bukan main-main. Acara ini memang ditujukan untuk meraikan bakat seni wanita, sambil menyebarkan mesej tentang keyakinan diri, sokongan sesama wanita, dan paling penting, penjagaan kesihatan haid. Barulah onz!

Tak cukup dengan satu rekod, jenama Vera ni dapat lagi satu pengiktirafan. Kali ini untuk kategori “The Largest Distribution of Menstrual Products” selepas berjaya mengagihkan satu juta pek produk haid secara percuma di seluruh Malaysia. Memang power strategi marketing mereka!

Pengagihan percuma ni dibuat melalui pelbagai aktiviti, termasuk program di sekolah, kolej, universiti, dan tempat kerja. Inisiatif ni bukan saja-saja tau, ia turut memberi manfaat kepada pelajar kurang berkemampuan di sekolah-sekolah sekitar Lembah Klang, Perak, dan Negeri Sembilan. Selain edaran produk, Vera juga siap anjurkan program pendidikan kebersihan haid untuk bantu pelajar perempuan faham keperluan penjagaan diri dengan lebih baik. Ni memang patut dipuji.

Ketua Pengurus Vinda Malaysia, Yapp Pau Ling, kata Vera berpegang pada kepercayaan mudah: wanita paling memahami wanita. Katanya, mereka mahu membina ikatan persaudaraan sesama wanita supaya wanita berasa dihargai, disokong dan yakin bercakap tentang haid tanpa rasa malu. Wah, ada misi penting rupanya.

Menurut Pau Ling lagi, pengagihan sejuta pek produk haid dan konsert wanita tu adalah sebahagian dari usaha jenama Vera untuk dekati wanita dalam pelbagai aspek kehidupan. Vera ni memang jenama penjagaan wanita baru yang datang dengan konsep “By Women, For Women, Period” dan rangkaian produknya termasuk tuala wanita, pelapik seluar dalam, serta seluar dalam haid dengan pelbagai pilihan rekaan dan saiz. Ada teknologi V-FIT dan V-FLOW yang kononnya direka untuk keselesaan dan kurangkan risiko kebocoran. Mana tahu, boleh jadi pilihan baru korang nanti.

Paling menarik, pelancaran jenama ni datang sekali dengan peraduan beli dan menang yang tawarkan hadiah keseluruhan sehingga RM1 juta! Siap ada kereta baharu, beg mewah, dan jongkong emas. Kalau dapat, memang terus kaya raya la jawabnya. Siapa dah ready nak join?