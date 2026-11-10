Stacy Teruja Akim Ahmad Terpilih Untuk 'Hot Seats' GV13, Tapi Ada Dilema!

Hiburan

Juara Akademi Fantasia 6 dan peserta Gegar Vaganza Fantasia (GV13), Stacy memang tak dapat sorok rasa terujanya bila suaminya, Akim Ahmad, berpeluang rebut tempat dalam segmen ‘hot seats’ GV13. Siapa je tak terkejut dan teruja bila tiba-tiba tengok muka pasangan sendiri terpampang kat skrin, kan?

Menurut Stacy, yang nama Islamnya Ummi Shaikhah Stacy Anam, dia sendiri dah lama tunggu detik ni. Tapi, nak pujuk Akim bukan senang tau! Stacy bercerita bahawa pada mulanya Akim tak mahu. Nampaknya Akim ni jenis jual mahal sikit, tapi mungkin bila dia tahu ada juara-juara lain yang tak dapat join, hatinya terus terbuka untuk sahut cabaran.

Stacy menjelaskan yang dia dan Akim ni sama je, sentiasa terbuka untuk belajar benda baru. Bagi mereka, pentas GV tu tempat terbaik untuk pamerkan kreativiti seni. Walaupun pencapaian Akim dah kira besar dalam industri ni, dan dia bukan juara AF pun, tapi dia tetap sanggup nak terlibat. Respek!

Namun, di sebalik keterujaan tu, ada juga risau. Kalau Akim betul-betul terpilih untuk GV13, pasangan suami isteri ni terpaksa berentap sesama sendiri, walaupun “tidur sekatil”. Stacy akui mereka memang suka berlawan secara sihat, tapi GV ni pentas yang serius gila. Katanya, nak ‘tag team’ pun tak boleh. Aduhai, memang jadi dilema besar ni!

Dalam pada itu, Stacy sendiri dah pun beraksi cemerlang di konsert GV13 minggu pertama . Dia berjaya raih tangga pertama dengan persembahan mantap lagu Aku Stacy. Stacy rasa gembira sangat sebab dapat buat persembahan dengan baik.

Dia juga memuji persembahan dua peserta gimik, Amir Masdi dan Sufie Rashid, yang disifatkan sangat hebat. Dua orang ni kan juara paling muda, jadi Stacy rasa dia kena "mengamuk" dan buat lebih baik lagi. Memang betul-betul semangat juang tinggi Stacy ni! Macam mana agaknya kalau Akim pun masuk, boleh pecah panggung tak dua-dua berentap?