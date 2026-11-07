Mak Cik Norlia Ghani Jadi Ratu TikTok? Video Cecah Tiga Juta Tontonan!

Hiburan

Norlia Ghani, pelakon veteran popular yang namanya tak perlu diperkenalkan lagi, kini dah level up jadi bintang TikTok! Siapa sangka, kat platform media sosial ni lah dia jumpa lubuk rezeki baru, sambil memastikan namanya tak tenggelam dek zaman. "Bila lama tak muncul di kaca televisyen, lama-lama orang lupa kewujudan kita," katanya, sambil mengaku tawaran berlakon dah kurang dan dia terpaksa memilih sebab tenaga pun dah tak macam dulu.

Fuh, bukan kaleng-kaleng, pendapatan dari TikTok ni rupanya lagi masyuk dari job berlakon! Katanya, pendapatan itu bolehlah digunakan untuk membeli barang dapur. Mak Cik Norlia ni memang power, siap buat review produk, makanan, homestay, dan ada juga jemputan ke majlis-majlis. Paling syok, kerja ni lebih mudah, tak makan masa, dan bayaran pun laju je masuk! Memang win-win situation lah kan?

Walaupun bulan depan dah nak cecah angka 79 tahun, Mak Cik Norlia tunjuk yang usia tu bukan penghalang langsung untuk go viral. Ada je mulut-mulut puaka yang 'cakap-cakap belakang', malah anak dia sendiri pun mulanya cuak bila tengok aktiviti TikTok mama dia. Tapi bila dah nampak hasil kerja dan duit yang masuk, semua terus onz! Ada video dia yang mencecah 3 juta tontonan, hasil kolaborasi dengan pencipta kandungan Azlan The Proton Type.

Bagi Norlia, tiada istilah malu dalam mencari rezeki yang halal. Kalau ada yang pandang sinis bila dia berjoget dengan Gen Z, bagi dia, itu semua sekadar konten sahaja. Memang chill habis Mak Cik Norlia ni, tak ambil pusing sangat! Paling penting, setakat ini tak ada komen negatif yang singgah kat media sosial dia, semua support je.

Tak cukup dengan viral di TikTok, Norlia juga diraikan di program Tribute Penghargaan Tokoh Veteran Negara sempena Festival Filem Malaysia Ke-35. Dia memang terharu gila bila Finas nampak sumbangan dia dalam industri, malah sempat kongsi pengalaman dengan legend macam AR Badul dan pengacara Ahmad Fedtri Yahya. Filem lama dia, Tuan Badul, pun turut ditayangkan untuk nostalgia.

Jadi, siapa kata orang lama tak boleh flex? Mak Cik Norlia dah buktikan!