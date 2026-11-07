Hun Haqeem Akui Bella Astillah Memang ‘Family Woman’ Sejati, Terinspirasi Habis!

Hiburan

Pelakon, Hun Haqeem tak lokek meluahkan rasa kagumnya terhadap aktres jelita, Bella Astillah. Menurut Hun, Bella ni seorang wanita yang memang pemurah, baik hati, dan yang paling penting sekali, betul-betul mementingkan keluarga! Patutlah ramai yang sayang, kan?

Memang powerlah Bella ni, sampai Hun ingat betul-betul sikapnya yang sentiasa luangkan masa dengan famili, walaupun tengah sibuk ‘shoot’ drama. Bukan mudah tau nak bahagi masa macam tu!

“Bella seorang yang sangat pemurah, baik hati dan yang paling penting dia sangat ‘family women’,” kongsi Hun. Fuh, memang tabiklah kalau dah sampai macam tu punya dedikasi!

Hun pun mengaku, pengalaman kerja dengan Bella masa awal-awal dia bertapak dalam industri seni memang banyak bagi inspirasi. Bayangkanlah, masa tu baru projek ketiga Hun, tapi dah dapat tengok selebriti seberdedikasi Bella. Memang terus masuk dalam kepala Hun prinsip yang penting ni: “Walau sesibuk mana pun, keluarga tetap jangan ditinggalkan.” Satu nasihat yang padu, bukan?

Bila Hun imbas kembali kenangan bekerja dengan Bella, dia terkejut sendiri, sedar tak sedar dah hampir 10 tahun mereka berkenalan. Cepat betul masa berlalu! Dengan semua yang berlaku, Hun rasa sangat gembira untuk Bella. Dia cuma mampu titipkan doa yang baik-baik je untuk kawan lamanya itu.

Untuk rekod, Bella Astillah dan suaminya, Syed Saddiq, telah sah bergelar suami isteri pada 10 Oktober lalu di Menara Merdeka 118, Kuala Lumpur, dengan mas kahwin RM500. Pasangan ini turut diraikan dengan majlis resepsi gilang-gemilang di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia (MITEC). Tak cukup dengan tu, ada pulak Kenduri Rakyat di Muar pada 25 Oktober lalu yang dihadiri lebih 10,000 tetamu, dan satu lagi majlis di Sabah pada penghujung Oktober lalu dengan kehadiran lebih 20,000 tetamu! Memang meriah gila sampai nak pecah stadium, eh?