Siti Nurhaliza Buat Kejutan Di Konsert King Nassar Jakarta: Balasan Silaturahim Dua Negara!

Hiburan

Peminat yang membanjiri Istora Senayan, Jakarta pada malam itu memang tak sangka gila apabila disajikan satu momen yang cukup bermakna buat hubungan seni Malaysia dan Indonesia. Di tengah-tengah konsert solo King Nassar yang diberi tajuk <i>Lost in The Jungle</i>, nama besar tanah air kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza, tiba-tiba melangkah ke pentas sebagai artis kejutan. Reaksi penonton? Jangan cakaplah, mesti bergegar satu dewan sebab Siti bukan calang-calang nama; di Indonesia pun dia ada legion peminat setia sejak awal kerjayanya lagi.

Siti dan Nassar berkongsi pentas menerusi lagu “Cindai”, sebuah karya yang dah sebati dengan identiti muzik tradisional Melayu Siti. Lepas tu, penyanyi yang dah lebih tiga dekad dalam industri ni 'payung' lagi dua lagu popularnya, “Nirmala” dan “Betapa Ku Cinta Padamu”, dengan iringan orkestra yang dipimpin maestro muzik Indonesia, Erwin Gutawa. Bayangkan, gabungan dangdut King Nassar dengan melodi tradisional Siti, campur lagi susunan orkestra Erwin Gutawa – memang rare dan memberi warna berbeza kepada konsert yang pada asasnya berteraskan dangdut.

Tapi korang tahu tak, kemunculan Siti di Jakarta ni ada “sejarah” di sebaliknya? Bukan saja-saja tau. Sebenarnya, sebelum ini Siti dah duluan jemput Nassar untuk membuat persembahan di Konsert Tradisional Gema Bumantara yang berlangsung pada Oktober lalu. Justeru, ramai pakar nujum seni melihat kehadiran Siti di pentas Nassar sebagai satu bentuk balasan silaturahim dua negara, di mana dua penghibur besar ni saling menghormati dan menyokong pentas masing-masing. Inilah bukti hormat-menghormati antara dua gergasi seni.

Konsert Gema Bumantara yang dianjurkan SN Legacy tu bukan calang-calang konsert. Ia berlangsung pada malam 17 Oktober 2026 di Stadium Nasional, Bukit Jalil dan dihadiri kira-kira 63,000 penonton walaupun hujan turun. Siap Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun datang bagi sokongan padu dan kemudian mengucapkan tahniah kepada Siti menerusi hantaran Facebook pada keesokan harinya. Anwar dalam hantaran yang sama turut menegaskan komitmen kerajaan untuk memelihara warisan budaya negara, satu mesej yang sejajar dengan semangat Gema Bumantara sebagai konsert yang mengangkat muzik tradisional. Jadi, bila Nassar, seorang penyanyi dangdut Indonesia, diberi ruang di pentas yang meraikan tradisi Melayu, ia memang menarik. Dan tak lama kemudian, Siti pula hadir meraikan kejayaan Nassar di tanah airnya sendiri.

Persoalan paling ramai tanya, kenapa Siti yang dipilih jadi artis kejutan? Rupa-rupanya, alasan Nassar ni buat kita tersentuh. Menurut Nassar sendiri, dia pilih Siti sebab dahulu, sebelum beliau terkenal dan ketika masih menyanyi bersama sebuah kumpulan kecil, lagu-lagu Siti seperti “Cindai” dan “Betapa Ku Cinta Padamu” kerap menjadi pilihannya di atas pentas. Inilah namanya pengaruh muzik merentas sempadan dan masa. Bagi Nassar, Siti bukan sekadar artis senior, tapi sebahagian daripada perjalanan awal kerjayanya, ketika dia masih mencari tempat di persada hiburan Indonesia.

Tajuk yang tular berkenaan kenyataan Nassar, “saya lamar beliau”, mungkin membuatkan sesetengah pembaca Malaysia tersenyum dan terkejut, kan? Tapi chill lah guys, hakikatnya dalam bahasa Indonesia, perkataan “melamar” dalam konteks ini membawa maksud mempelawa atau meminang seseorang untuk satu tawaran, bukannya lamaran perkahwinan. Nassar menjelaskan beliau menyuarakan hasrat itu ketika datang ke Malaysia untuk menyanyi di konsert Siti. Siti kemudian bersetuju dan akhirnya impian Nassar itu menjadi kenyataan.

Untuk yang kurang mengikuti perkembangan dangdut Indonesia, King Nassar atau nama penuhnya Nassar Fahad Ahmad Sungkar terkenal dengan penampilan bertenaga, kostum mencolok dan aksi pentas yang sukar dijangka, termasuk memanjat tiang pentas! Siapa tak kenal lagu “Seperti Mati Lampu” dia? Walaupun dah lama menghiasi pelbagai pentas besar di Indonesia, konsert <i>Lost in The Jungle</i> ini sebenarnya konsert solo pertamanya. Konsert yang dianjurkan promoter BOSS Creator itu diumumkan pada Jun 2026 dengan tema pengembaraan di tengah hutan. Tiket? Jangan cakaplah, kesemua kategori habis licin dalam kira-kira tiga minit je weh! Pengasas BOSS Creator, Kiki Ucup, menyifatkan konsep visual konsert itu lebih menyerupai poster filem berbanding poster konsert muzik. Selain Erwin Gutawa Orchestra, kumpulan Jakarta Movin turut disebut sebagai antara pengisi persembahan, manakala pada 6 November lalu, acara sampingan Pasar Nassar diadakan untuk memeriahkan suasana. Siti bukan satu-satunya nama besar yang muncul malam itu; penyanyi popular Raisa, bintang dangdut Lesti Kejora dan legenda dangdut Elvy Sukaesih turut memeriahkan pentas, menjadikan <i>Lost in The Jungle</i> satu malam yang menghimpunkan pelbagai generasi dan genre muzik Indonesia.

Jadi tak hairanlah konsert ni jadi bualan hangat di media sosial. Selain kemunculan Siti, aksi khas Nassar memanjat tiang di atas pentas sekali lagi curi perhatian warganet, mengesahkan reputasinya sebagai antara penghibur paling “tak boleh dijangka” di Indonesia. Kisah ni memang lebih besar daripada sekadar sebuah persembahan kejutan. Ia menunjukkan bagaimana hubungan seni Malaysia dan Indonesia boleh dibina atas dasar saling menghormati, bukan persaingan. Nassar pun tak lupa diri, dia iktiraf peranan lagu-lagu Siti dalam perjalanan seninya. Memang power lah kalau dua negara bersatu seni macam ni, kan? Rasa bangga kejap!