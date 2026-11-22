Hiburan

Selamba je pakai tisu tandas buat lap tumpahan kat dapur, siap lap pinggan atau makanan lagi? Haa, jangan pandang remeh tau. Ramai rupanya tak tahu, tisu tandas dengan tisu dapur tu bukan adik-beradik kembar yang boleh ditukar ganti sesuka hati. Diorang ada beza ketara dari segi bahan, ketahanan, dan tujuan utama.

Tisu tandas ni direka khas untuk kebersihan diri, sebab tu teksturnya lembut gila-gila, nak bagi selesa dekat kulit, terutamanya lepas membuang. Serat dia pun sikit je, sebab tu bila kena air senang hancur, barulah tak menyumbat jamban kita tu. Kiranya, memang dicipta untuk masuk dalam mangkuk tandas, bukan mangkuk nasi!

Pulak tu, tisu dapur lain cerita. Struktur dia tebal dan kuat semacam, memang power bab menyerap air tumpah, lap permukaan, dan tolong kita buat kerja penyediaan makanan. Kandungan serat dia lebih tinggi, sebab tu daya serapan lagi mantap dan tak mudah koyak walaupun dah basah kuyup. Memang direka untuk beraksi di medan perang dapur kita!

Yang paling seram, penggunaan tisu tandas kat dapur ni ada risiko kebersihan yang korang kena ambil serius. Bayangkan, gulungan tisu tandas tu kan selalunya disimpan dalam bilik air? Gulungan yang disimpan atau dikendalikan dalam persekitaran bilik air berisiko tercemar dengan bakteria. Kalau dah tercemar, lepas tu korang bawak masuk dapur, lap makanan atau pinggan, ia boleh menyebabkan pencemaran dan penyebaran bahan kimia. Adoi, tak ke naya?

Tambah lagi, kebanyakan tisu tandas ni tak diuji atau direka untuk sentuhan langsung dengan makanan. Maknanya, ia tak menepati piawaian keselamatan dapur, dan secara tak langsung berisiko tinggi sebarkan sisa kimia yang boleh sebabkan keracunan makanan. Ada yang letak bahan tambahan untuk lembutkan tisu, tapi bahan tu mungkin tak sesuai untuk makanan kita. Seriuslah, jangan main-main dengan kesihatan perut sendiri dan orang lain!

Jadi, dengar sini nasihat kita: guna lah tisu ikut fungsi dia. Janganlah nak jimat sangat sampai kompromi bab kebersihan dan keselamatan makanan. Memilih produk yang betul bukan saja mudahkan urusan harian, tapi paling penting, bantu pastikan dapur kita bersih dan makanan kita selamat. Takkan nak makan bakteria sekali kot?