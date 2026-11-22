Hiburan

Penyanyi Nourul Depp baru-baru ini berkongsi rasa terpegunnya terhadap lagu 'Bluest Sky' ciptaan Aina Abdul. Bukan sekadar minat, Nourul siap puji Aina sebagai penyanyi yang mempunyai kualiti vokal luar biasa, memang padu!

Katanya, "Berapa kali pun dengar akan tetap rasa goosebumps. Nyanyian yang sangat bagus. All-time winner." Fuh, bukan calang-calang pujian tu! Nourul juga tak lokek memuji bakat Aina sebagai komposer, siap suruh Aina hasilkan lebih banyak lagi lagu macam ni. Nampak sangat dia yakin dengan kebolehan Aina yang power!

Yang paling kelakar, Nourul sempat berseloroh menyatakan hasrat nak dapatkan lagu ciptaan Aina Abdul juga. "Kak pun nak lagu. Hahaha, tiba-tiba pula!" katanya, memang lawak lah!

Untuk makluman korang, lagu 'Bluest Sky' ni pernah buat Aina Abdul meraih tempat keempat daripada 11 negara peserta dalam pertandingan sulung Eurovision Song Contest Asia 2026, dengan kutipan 152 markah. Memang lagu bertaraf antarabangsa lah ni!

Lepas ni Aina kena ready lah kalau ramai artis nak lagu dari dia pulak, kan?