Qasrina Karim Kagum Dengan Filem BAGA: Esok Untuk Siapa – “Tidak Takut Ketengahkan Realiti Hidup”

Hiburan

Aduh, korang dah tengok ke belum filem BAGA: Esok Untuk Siapa? Kalau belum, pelakon jelita kita, Qasrina Karim dah bagi cop mohor 'wajib tengok' dah tu!

Qasrina meluahkan rasa kagum dia dekat Threads, puji melambung filem ni sebagai satu karya yang jujur dan sarat dengan sisi kemanusiaan. Katanya, “BAGA ialah sebuah karya yang jujur dan sangat dekat dengan sisi kemanusiaan. filem ini tidak takut untuk mengetengahkan realiti kehidupan yang tak semua tahu.” Fuh, bukan biashe-biashe punya pujian tu!

Dia terpukau dengan keberanian filem ni nak ketengahkan realiti kehidupan yang mungkin susah sikit nak hadam atau nak sembang terang-terangan. Yalah, kadang-kadang kebenaran tu pahit kan? Tapi BAGA ni berani betul.

Qasrina turut memuji penceritaan yang mantap dan persembahan cemerlang semua pelakon. Dia siap bagi syabas dekat seluruh barisan pelakon dan kru, tak lupa jugak pengarah, Ariff Zulkarnain. Katanya, Ariff berjaya menghasilkan sebuah lagi karya yang meninggalkan kesan kepada penonton.

Ruangan komen Threads dia pun dah penuh dengan peminat yang tak sabar nak tengok, especially bila tahu ada Amir Ahnaf dengan Amirah Razak berlakon.

Jadi, apa lagi korang? Dah siap sedia nak hadap realiti kehidupan yang BAGA nak sajikan? Cepat pergi tengok!