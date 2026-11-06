Pereka Fesyen Malaysia Kena Lagi 'Padu'? Bos IFF Cabar Kena Lebih Berani!

Hiburan

Pengasas dan Pengerusi Islamic Fashion Festival (IFF), Datuk Seri Raja Rezza Shah, baru-baru ini menyeru pereka fesyen tempatan untuk lebih berani dalam meneroka kreativiti fesyen sopan. Menurut beliau, inilah masanya untuk industri fesyen kita berkembang dan setanding dengan peringkat antarabangsa. Beliau berkata fesyen sopan di Malaysia masih banyak tertumpu pada pakaian tradisional seperti kebaya dan baju kurung.

Raja Rezza Shah siap buat perbandingan, Saya rasa orang Indonesia lebih berani menggayakan fesyen daripada orang Malaysia. Beliau melihat permintaan tinggi daripada penggemar fesyen di Indonesia yang mendorong pereka mereka menjadi lebih kreatif. Beliau berkata pereka fesyen Indonesia termasuk bukan Islam mampu menghasilkan busana Muslimah yang lengkap, sekali gus menyumbang kepada kepelbagaian kreativiti dalam industri fesyen sopan negara jiran itu. Betul tak?

IFF sendiri bukan calang-calang festival, dah genap dua puluh tahun tau! Sejak mula diperkenalkan pada tahun 2006, IFF ni memang punya identiti tersendiri. Kesiapan mereka untuk buat pembaharuan, dari tukar tema, lokasi, sampai konsep persembahan, memang jadi faktor utama festival ni mampu bertahan lama. Bukan itu saja, IFF pernah buat pertunjukan fesyen kat empat benua yang berbeza — Asia, Eropah, Amerika, dan Afrika. Memang 'power' kan! Festival ni pun bersedia untuk fasa baharu dengan pelbagai pembaharuan lagi.

Untuk edisi IFF Kuala Lumpur 2026 yang akan datang, festival ini bakal berlangsung dari 21 hingga 23 November di Mandarin Oriental Kuala Lumpur. Kali ini, tema yang diangkat adalah "Peranakan The Golden Era", satu usaha untuk meraikan keunikan warisan Peranakan yang kaya dengan budaya.

Pemilihan tema ni beri kebebasan penuh kepada 24 pereka fesyen dari Malaysia dan Indonesia untuk tunjuk bakat masing-masing. Mereka boleh terjemahkan warisan Peranakan melalui pelbagai elemen seperti warna, sulaman, dan potongan busana, ikut kreativiti masing-masing. Raja Rezza Shah turut menjelaskan, konsep Peranakan ni bukan hanya merujuk kepada Cina Peranakan saja, tapi juga termasuk percampuran budaya India dan Arab. Contohnya, kebaya nyonya yang asal tu labuh sampai ke kaki dan lebih menutup tubuh, berbeza dengan kebaya pendek yang kita tengok sekarang. Jadi, pereka ada ruang yang luas untuk 'explore' tema ni.

Selain pertunjukan fesyen yang bakal buat kita ternganga, IFF Kuala Lumpur 2026 juga akan dimeriahkan dengan persembahan sembilan artis undangan. Antaranya Zehra Zambri, Liza Aziz, Nadeera, dan Haziq Rosebi, serta dua kumpulan tarian. Datin Elaine Daly dan Malek McCrone pula akan mengendalikan majlis sebagai pengacara. Konfem padu!

Jadi, apa lagi pereka fesyen Malaysia? Dah tiba masanya untuk kita lebih 'daring', tunjuk kat dunia yang fesyen sopan kita pun boleh jadi ikutan dan trending!