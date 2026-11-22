Patutlah Pisang Cepat Rosak! Rupanya Ramai Buat Silap Waktu Simpan Dekat Rumah
Pisang memang buah favourite ramai, senang nak dapat, sesuai buat snek atau hidangan pencuci mulut. Tapi, masalahnya, pisang ni cepat sangat lebam dan masak sampai kulit jadi hitam legam kalau tak jaga betul-betul. Mesti ramai yang selalu letak pisang dalam mangkuk buah bersama buah-buahan lain, kan? Ha, itu silap besar!
Rupanya, cara kita simpan pisang tu penting gila untuk kekalkan kesegarannya. Pakar dalam pengendalian buah-buahan dah kongsi, ada tiga faktor utama kena ambil kira: pengudaraan, risiko lebam, dengan suhu.
Salah satu tips padu yang boleh korang cuba ialah gantung pisang guna pemegang khas. Ini bukan saja nampak stylo, tapi paling penting, elak pisang tu bersentuhan dengan buah-buahan lain atau terhimpit. Bila tak terhimpit, isi buah pun tak rosak dan lebam. Simple tapi berkesan!
Kenapa kena gantung? Sebab pisang ni keluar gas etilena, hormon tumbuhan yang buat buah cepat masak. Makin masak, makin banyak gas ni keluar, lagi laju proses pematangan. Daniel Barabino, ketua pegawai operasi pemborong pisang Top Banana, siap cakap, “pengudaraan yang baik membantu gas etilena tersebar, sekali gus mengurangkan risiko kerosakan.” So, bila gantung, udara boleh bergerak bebas keliling pisang, lambat sikit la dia nak busuk. Boleh tahan kesegaran pisang beberapa hari lagi!
Satu lagi part penting yang selalu kita terlepas pandang adalah bahagian atas tandan pisang, tempat yang dipotong tu. Kawasan ni lah port utama gas etilena keluar. Cara nak kurangkan? Balut je bahagian tangkai tu dengan plastik pembungkus makanan. Ini boleh hadkan penyebaran gas dari situ.
So, lepas ni janganlah main letak je pisang korang tu. Cuba ikut tips ni, confirm pisang lebih tahan lama dan tak membazir. Kan dah jimat belanja dapur tu?