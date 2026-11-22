Gaya Hidup

Uish, siapa je tak pernah rasa stress tengok sinki dah macam gunung berapi pinggan tak basuh, atau baju dah bertimbun kat kerusi bilik sampai nak duduk pun tak boleh? Selalunya kita fikir, alahai, tak cukup masa nak buat semua ni! Tapi, actually masalahnya bukan masa, tapi tabiat kita suka tangguh kerja tu.

Memang penat kan bila fikir nak kena cuci satu rumah berjam-jam lamanya? Jadi, kita pun asyiklah tangguh kerja-kerja kecil ni sampai 'nanti-nantilah'. Kononnya nak rehat dulu, tapi bila dah bertimbun, lagi stress pula.

Tapi, korang tahu tak, ada satu 'peraturan' yang boleh bantu kita selesaikan masalah ni? Tak payah pun nak buat jadual ketat ke apa. Ia dipanggil 'Peraturan 2 Minit', dan dah jadi salah satu trick paling power untuk produktiviti kat dunia ni. Konsep dia senang je: part paling susah nak buat kerja tu adalah start!

Jadi, kalau ada kerja yang boleh siap dalam masa tak sampai dua minit, baik korang buat terus masa tu juga. Confirm boleh elak rumah jadi huru-hara sebelum dia sempat huru-hara pun!

Macam mana nak apply benda ni? Senang cerita, kalau satu benda tu boleh settle dalam 120 saat atau kurang, just do it terus! Contohnya, bila masuk rumah, terus gantung baju sejuk atau jaket korang dalam almari. Jangan main campak je atas sofa. Atau, lepas makan, pinggan tu terus je letak dalam dishwasher atau basuh terus. Pagi-pagi bangun, kemas katil tu terus. Semua ni ambil masa tak sampai seminit dua pun. Bila buat terus, otak kita takkan simpan sebagai 'hutang' kerja yang akan membebankan fikiran kemudian hari.

Okay, tapi kalau kerja besar macam nak kemas almari baju yang dah macam gudang tu, macam mana? Jangan risau, 'trick 2 minit' ni pun boleh guna. Korang cuma commit diri untuk buat part kecil je dalam masa dua minit. Contohnya, kemas satu laci je dulu. Tekanan psikologi tu akan hilang terus, dan selalunya bila dah start, korang akan dapat momentum untuk teruskan sampai banyak benda settle!

Bila korang amalkan cara ni selalu, lama-lama nanti cara fikir korang pun akan berubah. Buat kerja rumah yang dulu rasa macam paksaan, akan jadi satu tabiat yang datang secara semula jadi. Dan yang paling best, bila nampak rumah korang kekal kemas dan teratur tanpa perlu korbankan petang hujung minggu semata-mata nak mengemas, rasa puas hati tu lain macam weh! Rumah bersih, hati pun tenang, stress harian pun auto kurang. Kan best macam tu?