Lima Duet 'Power' Yang Buat Pecah Rekod!

Hiburan

Memang tak dinafikan, formula gabungan suara dua penyanyi dalam satu lagu duet ni selalu jadi jalan pintas paling mujarab nak tembus carta muzik dan sapu bersih anugerah. Ramai je artis dah cuba, dan hasilnya? Memang power!

Lihat saja lagu The Boy Is Mine daripada Brandy dan Monica. Single yang keluar Mei 1998 ni memang dahsyat. Bukan setakat jadi lagu duet paling berjaya di AS tahun tu dengan jualan 2.6 juta unit, tapi siap duduk atas Billboard Hot 100 selama 13 minggu berturut-turut! Hasrat mereka untuk menembusi carta pop AS dan antarabangsa tercapai.

Lagu klasik Ain't No Mountain High Enough pun ada cerita dia sendiri. Pencipta lagu, Ashford dan Simpson, awalnya tak nak bagi dekat penyanyi British Dusty Springfield tau! Dorang simpan sebab nak jadikan lagu tu tiket masuk ke kumpulan Motown. Last-last, pada 1966, lagu ni jatuh ke tangan Marvin Gaye dan Tammi Terrell. Itulah kali pertama dua legenda ni bersatu suara. Awalnya plan lain, tapi rezeki dorang yang dapat!

Bila dua diva vokal ikonik, Mariah Carey dengan Whitney Houston bergabung suara dalam When You Believe (1998), berjaya mencuri tumpuan pendengar seluruh dunia. Lagu ni kan runut bunyi filem The Prince of Egypt. Walaupun cuma capai tangga 15 dalam carta Billboard Hot 100 — kira 'sederhana' je bagi taraf dorang — tapi dorang tetap sapu anugerah runut bunyi terbaik untuk Academy Award dan Broadcast Film Critics Association pada 1999. Kira tebus balik la 'kekecewaan' tak naik carta tinggi-tinggi tu!

Satu lagi gabungan yang tak masuk akal tapi menjadi, lagu Under Pressure ni. Dikeluarkan Oktober 1981, lepas tu masuk dalam album kesepuluh kumpulan Queen, Hot Space pada 1982. Lagu tersebut berjaya panjat sampai tangga pertama UK Singles Chart. Kira ini lagu Queen paling popular nombor dua lepas Seven Seas of Rhye, dan ketiga paling menonjol untuk David Bowie. Memang 'under pressure' betul nak buat lagu power macam ni!

Dan tak boleh lupa Endless Love (1981) dari Diana Ross dan Lionel Richie. Duet depa ni memang betul-betul buat sejarah. Bayangkan, lagu ni boleh dominasi carta Billboard 100 sampai sembilan minggu berturut-turut! Memang 'endless' betul cinta peminat pada lagu ni.

Jadi, mana satu lagu duet fav korang?