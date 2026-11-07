Kris Dayanti Tak Sabar Nak Beraksi di Ultra Kalcer Malaysia 2026, Siap Merapatkan Hubungan Dengan Peminat!

Hiburan

Penyanyi tersohor Indonesia, Kris Dayanti, dah meluahkan rasa teruja tahap maksima untuk beraksi di festival muzik Ultra Kalcer Malaysia 2026 yang sedang berlangsung sekarang. Apa taknya, kata Kris Dayanti, peminat dari Malaysia memang sentiasa ada tempat istimewa dalam hati beliau sejak dulu lagi!

Festival muzik gempak ni mengumpulkan 19 artis dari Malaysia dan Indonesia, dan ia berlangsung di KL Festival Park pada 7 dan 8 November ini. Kris Dayanti, 51, memang nampak sangat menghargai peluang dan jemputan dari penganjur, Neptunes Presents, untuk jadi sebahagian dari barisan artis yang akan perform.

Menurut Kris Dayanti, muzik ni ibarat bahasa universal yang memang boleh menyatukan semua orang, tak kira dari mana, budaya apa, atau generasi mana sekalipun. Beliau siap cakap yang hubungan akrab beliau dengan peminat di Malaysia dah lama terjalin, itu pun antara sebab utama kenapa beliau tak sabar nak kembali beraksi di pentas tempatan.

Jadi, apabila berpeluang untuk berkongsi pentas dalam sebuah festival muzik yang menghimpunkan pelbagai pemuzik dari dua negara serumpun pastinya saya sangat berbesar hati, kata Kris Dayanti, sambil menambah yang beliau nampak kemunculan di festival ini sebagai peluang keemasan untuk terus eratkan hubungan muzik dan budaya antara Indonesia dan Malaysia. Memang padu!

Pelantun lagu ‘Cobalah Untuk Setia’ ni dah mula fokus pada persiapan menyeluruh. Dari latihan vokal, stamina, sampai la kesihatan, semua beliau jaga rapi untuk pastikan persembahan nanti ‘tip-top’. Bukan setakat teknikal je, pemilihan lagu, susunan muzik, dan interaksi dengan penonton pun beliau ambil berat.

Persembahan yang baik bukan sekadar menyanyi tetapi bagaimana kita menyampaikan emosi dan mencipta pengalaman yang meninggalkan kesan pada penonton, tegasnya. Beliau juga berjanji akan pilih lagu-lagu yang memang sesuai dengan suasana festival yang dinamik dan meriah, supaya semua penonton boleh sama-sama menyanyi, enjoy muzik, dan rasa dekat dengan beliau sepanjang persembahan. Fuh, memang power habis persediaan beliau! Rasanya konsert Kris Dayanti kali ini memang akan jadi pengalaman yang tak dapat dilupakan.