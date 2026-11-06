Kisah Perkahwinan Kapten Amrul Dan Dr. Fie Buat Kartunis Ujang Ingat Jasa Baik Pilot Berbudi!

Hiburan

Weh, siapa je tak kenal Kartunis Ujang, ikon tanah air kita tu kan? Tapi korang tahu tak, kisah perkahwinan Dr. Fie dengan Kapten Amrul ni rupanya dah buat dia teringat satu memori yang cukup mendalam. Kartunis terkenal, yang nama sebenarnya Ibrahim Ujang Anon ni, pada mulanya cuma baca berita kahwin tu sepintas lalu je. Tup-tup, dia terkejut gila bila dapat tahu pengantin lelaki tu Kapten Amrul dari AFJets!

Nama Kapten Amrul tu terus bawa Ujang terbang balik ke beberapa tahun lalu. Masa tu, dia tengah bersedih. Bayangkanlah, kena buang kerja dalam tempoh 24 jam je dari sebuah syarikat penerbitan! Memang luluh jiwa, wei. Tengah-tengah hidup rasa sempit macam tu lah, tiba-tiba ada panggilan dari AFJets yang jemput dia datang ke Lapangan Terbang Subang.

Ajak kawan temankan, Ujang pun gagahkan diri pergi. Dan di situlah, buat pertama kalinya, dia jumpa dengan Kapten Amrul. Ujang percaya Kapten Amrul ni mesti bersimpati sangat dengan nasib dia. Yelah, siapa sangka kan, seorang juruterbang tiba-tiba offer nak bawak dia naik helikopter pusing-pusing Kuala Lumpur? Bukan kaleng-kaleng punya pengalaman tu!

Pengalaman terbang tinggi, lalu betul-betul tepi puncak Menara Berkembar Petronas (KLCC) tu, memang berjaya hilangkan kesedihan Ujang masa tu. Fuh, rasa macam beban kat bahu terus terbang melayang! Tapi biasalah, ada je part lawak. Ujang sempat berseloroh, perasaan sedih dia tu terus bertukar jadi cemas sebab dia gayat gila tinggi. Haha, sempat lagi tu nak gayat!

Sampai sekarang ni, Ujang memang tak pernah lupa jasa baik Kapten Amrul. Dia mengaku masih kenang-kenang budi baik tu, tapi tak tahu nak balas macam mana. Dia siap cakap lagi, “Sampai sekarang den ingat budi baik Kapten Amrul dan tak tahu nak balas macam mana sebab dia lagi kaya daripada den,” haa, siap dengan loghat Negeri Sembilan lagi tu! Bukan tu je, Ujang pun sempat titipkan doa untuk Kapten Amrul dan isteri. Semoga pasangan ni sentiasa bahagia dan selamat dalam rumah tangga mereka sampai ke anak cucu. Amin. So sweet kan!

Memang betul la orang cakap, budi yang baik takkan kita lupakan. Korang pulak, ada tak momen ‘Kapten Amrul’ dalam hidup korang?