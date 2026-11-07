Jazmy Juma Nak Gegar AJL Ke? Dia Kata Bukan Ikut Trend Hero Drama Menyanyi!

Hiburan

Pelakon Jazmy Juma, kini hadir dengan single terbaru berjudul 'Kuterima Bahagiamu'. Tapi, jangan sesekali cakap dia cuma nak ikut-ikutan trend pelakon lelaki lain yang beramai-ramai cuba nasib sebagai penyanyi. Jazmy kata, dia memang serius dan minatnya bukan main-main, tapi lebih kepada kepuasan diri.

Memang tak dinafikan, sekarang ni macam-macam pelakon hero tiba-tiba jadi penyanyi, kan? Tapi bagi Jazmy, kecenderungan seseorang tu nak bergelar penyanyi bergantung pada minat dan kepuasan peribadi masing-masing. “Saya bukan ikut trend. Ia bergantung kepada individu,” tegas Jazmy, siap bagi contoh lagi. Dia sebut nama Amir Ahnaf, yang kita semua memang tahu minat betul menyanyi dan pandai main alat muzik. Jadi, ini bukan isu populariti, tapi pasal passion!

Tak Main-Main, Ini Bukan Trend!

Jazmy jelaskan, nyanyian ni sebenarnya satu kepuasan yang lain macam, cara untuk meluahkan perasaan. Sama macam lakonan, ada orang luah emosi menerusi watak, ada pula yang rasa lebih puas bila menyanyi. Jadi, tak semua pelakon hero suka menyanyi, cuma kebetulan saja ramai yang nak cuba dalam bidang nyanyian sekarang ni. Tapi Jazmy Juma awal-awal lagi dah bagi signal, dia lain.

Bintang Hero Remaja 2020 ni cakap masa majlis sidang media drama 'Dua Nyawa' baru-baru ni. Kebetulan sangat, lagu 'Kuterima Bahagiamu' tu pun dipilih jadi runut bunyi rasmi untuk drama arahan Riza Baharudin tu. Betul-betul pakej lengkap, dari pelakon terus ke penyanyi OST drama sendiri! Ini kalau tak panggil serius, tak tahulah nak panggil apa lagi.

Bukan Budak Baru Nak Belajar Menyanyi!

Kalau korang ingat Jazmy ni baru nak berjinak-jinak dalam dunia nyanyian, silap besar! Dia dah lama sebenarnya, dari awal lagi dah ceburkan diri dalam seni muzik. Ingat lagi tak single berjudul 'Gelora' yang dia pernah terbitkan pada 2024 dulu? Ha, itu bukti dia memang dah lama ada niat nak jadi penyanyi, bukan baru semalam fikir.

Dulu, dia pernah ada single dengan Warner Music, tapi sekarang dia bekerjasama dengan Universal Music pula sebagai pengedar. Sebelum ni, dia bergerak sebagai artis indie je, tak berapa nak beri tumpuan sangat dekat nyanyian sebab jadual lakonan yang sentiasa padat. Tapi jangan risau, sekarang Jazmy dah susun balik masa dia. Ini katanya, masa terbaik untuk fokus semula dalam dunia nyanyian. Dia memang betul-betul serius nak bergelar penyanyi profesional, bukan hangat-hangat tahi ayam!

AJL? Go Big Or Go Home!

Jazmy Juma pun dah pasang impian besar untuk tahun 2027. Dia harap tahun tu akan buka lebih banyak pintu rezeki untuk kembangkan karier nyanyian dia. Siap simpan hasrat nak buat persembahan dekat pentas yang lagi gah, termasuklah Anugerah Juara Lagu (AJL)! Wah, dasyat betul cita-cita Jazmy ni. Kita doakanlah moga tercapai impian dia nak bertanding dekat pentas keramat muzik negara tu.

Dia sendiri pun tak tahu macam mana rasa nak jadi penyanyi profesional, tapi kalau ada rezeki lagu dia tercalon untuk AJL, dia rasa matlamat dia akan jadi lebih besar lepas tu. Fuh, memang power kalau dah masuk AJL, terus level up! Tapi buat masa ni, sebelum jadi penyanyi profesional, dia akan cuba sedaya upaya cari apa lagi kelebihan yang ada pada diri dan nak dapatkan bantuan dari orang-orang sekeliling, terutamanya para komposer. Jadi, adakah 'Kuterima Bahagiamu' akan berjaya tembus AJL? Kita tunggu dan lihat! Atau korang rasa lagu ni memang ada potensi?