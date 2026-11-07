Fuyoo! Dolla Gegarkan Pentas Eropah, Bawa Pop Malaysia Sampai Ke Paris!

Hiburan

Peminat muzik pop Malaysia di Eropah, siap sedia! Kumpulan Dolla, yang dianggotai Angel, Sabronzo, dan Tabby, baru sahaja mengukir sejarah bila buat penampilan sulung mereka di Paris, Perancis, pada 24 Oktober 2026. Ini adalah satu detik manis yang terukir selepas enam tahun mereka bertungkus-lumus dalam industri muzik!

Mereka tampil di The A Music Festival, Paris Event Centre, dengan persembahan yang mantap membawakan 12 buah lagu. Antaranya termasuklah lagu hit seperti "UGLY", "Impikan", "Bad", dan paling best, ada lagu baharu yang belum dilancarkan, "All Over You"! Persembahan mereka disaksikan oleh hampir 2,000 penonton yang datang dari serata Eropah, termasuk Perancis, United Kingdom, Jerman, dan Itali.

Sabronzo sendiri terkejut dengan sambutan hangat penonton di sana. Dia rasa tenaga penonton sangat menular sampai dia tak mahu persembahan itu berakhir. Dia juga rasa sangat istimewa bila disambut mesra di tempat yang jauh dari tanah air.

Angel pula menggambarkan peluang beraksi di Eropah sebagai pencapaian besar setelah berusaha keras selama enam tahun. Dia juga tak boleh lupa bila penonton ramai-ramai nyalakan lampu telefon masa satu lagu dipersembahkan, walaupun ada yang mungkin tak pernah dengar atau tak faham bahasa lagu tu. Aduh, meremang habis! Power betul penangan Dolla!

Tabby juga tak ketinggalan meluahkan rasa bangga. Menurutnya, sambutan penonton memang luar biasa dan kejayaan persembahan ini adalah hasil persediaan rapi bersama seluruh pasukan mereka. "Ini yang pertama dan semoga akan ada banyak lagi selepas ini," tambahnya.

The A Music Festival tu memang gathering artis pop Asia Tenggara dan Korea Selatan. Apa yang lagi membanggakan, Dolla adalah satu-satunya kumpulan dari Malaysia yang beraksi pada hari pertama festival tu! Mereka berkongsi pentas dengan nama-nama besar macam JASP.ER, 4EVE dan Tobii dari Thailand, TRENDZ dan Jacob dari Korea Selatan, serta ALAMAT dari Filipina. Bangga gila dengan Dolla!

Siapa lagi nak Dolla terbang ke negara lain lepas ni? Korea? Jepun? Komen sikit!