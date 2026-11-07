Cik B Perjelas Isu Penampilan ‘Boyish’: “Saya Pakai Ikut Keselesaan”

Hiburan

Media sosial kecoh bila netizen mula bising pasal penampilan ‘boyish’ Cik B di program Talk To My Manager 2 (TTMM2). Penampilan Cik B di minggu ketiga TTMM2 menjadi perhatian netizen.

Cik B, atau nama sebenarnya Nur Edlynn Zamileen Muhammad Amin, 21, dah pun tampil buat penjelasan. Menurut dia, baju-baju yang digayakan tu sebenarnya busana uniseks. Maksudnya, tak kira lelaki ke, perempuan ke, semua boleh pakai. Jadi, tak timbul isu dia nak berfesyen macam lelaki sangatlah. “Ramai cakap saya pakai baju ‘boyish’, baju yang saya pakai itu sebenarnya baju unisex, lelaki dan perempuan pun boleh pakai. Cuma rambut saya sahaja yang pendek, jadi mereka nampak saya ini seolah-olah nak berpakaian lelaki,” jelas Cik B, memberikan pencerahan yang cukup logik. Kan? Kadang-kadang rambut pendek ni memang boleh buat orang salah faham, padahal takde apa pun.

Penjelasan Cik B ni keluar masa dia ditemu bual selepas konsert minggu keempat TTMM2 di Auditorium MBSA Shah Alam, Ahad lalu. Dia lebih selesa memilih gaya pakaian yang bersesuaian dengan bentuk badan serta keyakinan dirinya ketika tampil di pentas. Siapa je tak nak selesa dan yakin bila buat public appearance, betul tak?

Katanya, dia berpakaian mengikut keselesaan dan memilih yang sesuai dengan bentuk badannya. Setiap orang ada tahap keselesaan masing-masing.

Tapi, jangan risau sangat, Cik B dah pun tunjuk sikit ‘perubahan’ dia. Untuk persembahan minggu keempat tu, dia memakai skirt dan berkata dia akan berubah perlahan-lahan. Kita pun faham, fesyen ni bukan boleh tukar on the spot je, kena ada evolusinya.

Walaupun isu penampilan dia tu mencetuskan pelbagai reaksi kat media sosial, dari yang kritik sampai la yang mempertahankan, Cik B tetap dengan pendirian dia. Ramai je netizen yang back up Cik B, kata setiap individu ada hak pilih gaya berpakaian ikut keselesaan masing-masing. Betul sangatlah tu. Biarlah Cik B nak flex gaya dia macam mana pun, asalkan dia happy dan yakin. Korang rasa, apa lagi gaya yang sesuai untuk Cik B lepas ni? Ke biar je dia pakai apa yang dia selesa?