AR Badul & Adlin Aman Ramlie: Kenapa 'Chemistry' Mereka Tak Sampai?

Hiburan

Veteran pelawak dan pelakon, AR Badul atau nama sebenarnya Armaya Aman Ramlie, 78, mengakui dirinya tidak mempunyai keserasian atau 'chemistry' untuk bekerja bersama adiknya, Adlin Aman Ramlie, 54. Perkara ini didedahkan meskipun mereka tidak pernah dilihat bergandingan dalam mana-mana karya sebelum ini.

Menurut Badul, walaupun mereka tidak pernah berselisih faham atau bermasam muka, namun keserasian untuk bergandingan dalam satu karya tetap tidak dirasainya. "Memang tak ada chemistry. Rasa panas saja, tak tahulah kenapa. Tapi kami tak pernah bergaduh atau bertengkar," katanya. Kata beliau lagi, berbeza dengan arwah Amran yang boleh digandingkan dengannya kerana mereka satu aliran, frekuensi beliau dan Adlin tidak sampai.

Badul berkongsi pandangan ini ketika ditemui di program Tribute Penghargaan Tokoh Veteran Negara sempena Festival Filem Malaysia Ke-35 yang diadakan di Hulu Kelang. Mengenai kebolehan adiknya itu, Badul berpendapat Adlin lebih menyerlah dalam bidang pengacaraan dan sebagai juri berbanding pelawak. Katanya, Adlin bukan pelawak seperti Amran tetapi lebih kepada pensyarah, bercakap dengan baik dan sesuai menjadi juri, terutama apabila bercakap tentang filem. Namun, Badul tidak menolak kemungkinan Adlin boleh juga membawa watak pelawak jika diberi peluang.

Dalam pada itu, AR Badul turut menjelaskan bahawa hubungan beliau dengan adik-beradik lain daripada keluarga seniman Allahyarham Tan Sri AR Tompel masih baik dan tidak pernah bermusuhan. Mereka juga pernah mengadakan pertemuan keluarga setiap tahun melalui majlis tahlil atau kenduri, walaupun tradisi itu semakin jarang dilakukan kebelakangan ini. Sambil berseloroh, Badul menjelaskan bahawa disebabkan ibu mereka berbeza, mungkin ada sedikit kelainan antara mereka.

Jadi, kalau bukan 'chemistry' kerja, apa pula agaknya yang buat frekuensi mereka tak sampai?