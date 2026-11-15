Andi Terkejut Lagu 'DNA' Sampai Ke Eurovision: "Jangan Nak Kutuk-Kutuk Laos!"

Hiburan

Kecoh betul bila lagu 'DNA' hasil nukilan Andi Azrul bin Andi Mapangile, 35, tiba-tiba muncul di pentas Eurovision Song Contest Asia 2026. Tapi, siapa sangka, tuan punya badan sendiri pun terkejut beruk!

Andi, atau yang lebih dikenali sebagai Andi, baru-baru ini meluahkan rasa terkejutnya melalui InstaStory. Katanya, lagu yang dihasilkan sejak tahun lalu tu sebenarnya tak pernah dirancang untuk pentas sebesar Eurovision. Siap ada pesan lagi, “Kalian jangan nak kutuk-kutuk Laos. Bae, lagu itu ‘DNA’ saya.” Fuh, pedas!

Bayangkan, lagu tu masih 'half cooked' atau belum siap sepenuhnya, tapi dah terbang ke Bangkok, Thailand untuk pertandingan antarabangsa. Andi sendiri mengaku, masa buat lagu tu dulu, dia langsung tak tahu ia akan diguna untuk Eurovision. Memang lain macam punya kejutan!

Walaupun terkejut dengan penggunaan lagunya, Andi tetap puji komitmen padu dan persembahan bertenaga wakil negara kita, Aina Abdul. Katanya, Aina dah buat yang terbaik dan keputusan pertandingan itu memang adil, memandangkan peserta lain pun tak kurang hebatnya.

Semalam, Aina menduduki tempat keempat dalam pertandingan yang berlangsung di Bangkok, Thailand tu. Dia yang tampil dengan lagu 'Bluest Sky' meraih markah keseluruhan 152 melalui undian peminat dan juri profesional. Juara Eurovision Song Contest Asia 2026 jatuh ke tangan penyanyi Filipina, Carmelle Collado, dengan lagu 'Sobra Sobra', diikuti wakil Thailand dan Vietnam.

Andi pun dah ada cadangan untuk tahun hadapan: “Jangan gaduh-gaduh, tahun hadapan kita hantar Mimi Fly pula.”