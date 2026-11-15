Aktor Kevin Andrean Coret Wajah Isteri Di Dada, Kejutan Anniversary Sampai Macam Ni!

Hiburan

Pelakon Kevin Andrean memang ‘rare’ habis kalau bab tunjuk kasih sayang! Sempena ulang tahun perkahwinan keenam mereka, dia buat kejutan yang tak masuk akal bagi isteri tercinta, Sylvia Fully. Bayangkan, wajah Sylvia diabadikan jadi tatu kekal dekat bahagian dada Kevin! Siapa sangka, kejutan anniversary boleh sampai tahap ni?

Paling sweet, Sylvia sendiri turut berada di sisi Kevin sepanjang proses mencacah tatu tu. Menerusi satu video yang Kevin kongsikan di Instagram, jelas kelihatan Sylvia tak lepas pegang tangan Kevin. Dia siap usap-usap lagi bahagian dada suaminya yang tengah ditatu tu, seolah-olah memberi semangat. Bukan setakat tu je, beberapa kali Sylvia dilihat mencium tangan Kevin, menunjukkan betapa dia terharu gila dengan kejutan luar biasa yang dibuat tu. Mesti hati dia cair habis macam aiskrim kena panas terik!

Kevin, yang kini berusia 34 tahun, menjelaskan tindakan berani ni bukan saja-saja dibuat tanpa sebab. Menurutnya, tatu wajah Sylvia ini adalah simbol cinta yang mendalam dan penghargaan tulus dia pada isterinya, yang dah enam tahun berkongsi suka duka kehidupan bersama. Dalam kapsyen di Instagram, Kevin siap tulis ayat menusuk kalbu: "Selamat ulang tahun perkahwinan, isteriku Sylvia Fully. Dahulu saya menemani kamu di bilik pembedahan ketika melahirkan cahaya mata kita. Sekarang kamu pula menemani saya mengabadikan tanda cinta kita pada tubuh ini untuk selama-lamanya. Sayang kamu!" Fuh, ayat macam novel!

Sylvia pun apa lagi, terus balas perkongsian suami dia dengan meluahkan rasa terharu yang amat sangat terhadap pengorbanan dan tanda cinta yang Kevin berikan. Kata Sylvia, sambutan ulang tahun perkahwinan kali ni memang lain dari yang lain sebab Kevin pilih untuk ukir wajah dia atas badan. "Ulang tahun perkahwinan kali ini berbeza. Bukan sekadar ucapan dan sambutan, tetapi wajah saya diabadikan pada kulit awak sepanjang hayat. Biarkan tanda cinta yang terukir pada tubuh ini menjadi bukti bahawa KevinFully akan sentiasa bersama selamanya," tulisnya. KevinFully tu macam nama shipping couple yang takkan terpisah, kan?

Untuk rekod, pasangan Kevin dan Sylvia ni mula kenal masa berlakon sinetron Siluman Ular pada tahun 2019. Mereka kemudian mendirikan rumah tangga pada Oktober 2020. Hasil perkongsian hidup, pasangan ni dah dikurniakan dua orang cahaya mata yang comel, Serenata Jiva Andrean dan Arkanza Shilendra Andrean. Jadi, korang rasa, berbaloi tak pengorbanan Kevin ni?