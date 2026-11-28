Spettacolo

You Can See Everything è diventato uno dei film più chiacchierati dell'anno. Il documentario, diretto da Nathan Fielder e Lance Oppenheim, ha incassato oltre 100 milioni di dollari nei paesi in cui è uscito, un risultato incredibile per un prodotto non musicale, cosa che non succedeva da più di vent'anni. La critica è entusiasta e i giornali di settore lo vedono come un serio candidato per l'Oscar per il miglior film, premio che finora non è mai andato a un documentario.

In Italia il film è arrivato oltre un mese dopo rispetto agli Stati Uniti ed è distribuito in un numero limitato di cinema tra il 27, 28 e 29 novembre.

Un accesso senza precedenti

Il film dura circa tre ore ed è sorprendente soprattutto per l'intimità concessa a Fielder e Oppenheim: per settimane hanno avuto un accesso totale alla vita privata della famiglia di Elizabeth Holmes. Questa vicinanza crea un legame ambiguo e imprevedibile tra le vicende dei protagonisti e il modo in cui il documentario viene realizzato. Questa sovrapposizione tra i due piani amplifica la confusione tra vero e falso, l'elemento che ha suscitato più discussioni.

Chi è Elizabeth Holmes

Per chi non ricordasse i dettagli, Holmes è l'imprenditrice che prima era celebrata come una nuova Steve Jobs e poi è caduta in disgrazia, condannata per aver truffato investitori per centinaia di milioni di dollari. All'inizio degli anni Dieci, con la sua società Theranos, sosteneva di aver creato un dispositivo capace di fare vari tipi di test con una sola goccia di sangue, promettendo di rivoluzionare la sanità mondiale. Era tutto falso: il dispositivo non funzionava e l'inganno è stato svelato da un articolo del Wall Street Journal, rendendo Holmes il simbolo degli eccessi e della mancanza di controlli della Silicon Valley. Attualmente sta scontando una condanna di 10 anni e tre mesi in un carcere in Texas.

Il metodo di Nathan Fielder

Il successo del film non dipende solo dalla fama di Holmes, ma anche dalla regia. Nathan Fielder è un regista e attore canadese, noto per le sue serie come The Curse, The Rehearsal e Nathan for You e per il suo stile impassibile anche nelle scene più assurde. Insieme a Lance Oppenheim, che ha diretto anche Primetime con Robert Pattinson, Fielder è diventato protagonista del film insieme a Holmes e al suo compagno, Billy Evans.

La coppia aveva contattato la casa di produzione A24 per un documentario che servisse a migliorare l'immagine pubblica di Elizabeth. Fielder e Oppenheim si sono proposti per dirigerlo, pur dichiarando di non capire perché Holmes ed Evans abbiano accettato, dato che i due registi sono legati a un cinema e a una tv molto sperimentale.

Tra empatia e bugie

Nell'aprile del 2023, trentaquattro giorni prima che Holmes entrasse in carcere, lei e il compagno hanno ospitato Fielder e Oppenheim in una casa in affitto su una spiaggia californiana, facendoli assistere a ogni dettaglio della vita quotidiana con i due figli. Il fulcro del film è il rapporto equivoco che nasce tra Fielder e Holmes e il ruolo di Evans nella costruzione dell'immagine pubblica della moglie.

Fielder ha cercato di indagare la psicologia di Holmes per capire come possa ancora difendere la sua buona fede a distanza di oltre dieci anni. Nel film l'imprenditrice appare convinta della propria innocenza e nega di aver mai mentito, nonostante sia nota come bugiarda cronica. Attraverso conversazioni e test linguistici, Fielder finisce per sviluppare verso di lei uno sguardo empatico e protettivo, nonostante le falsità di Holmes siano state provate in tribunale anni fa. Proprio questo aspetto, insieme al fatto che la vicenda della truffa Theranos venga spiegata pochissimo, è stato oggetto di alcune critiche negative.

Onestamente, provare empatia per una che ha truffato milioni di dollari è un bel salto logico, ma ammettiamolo: il film solleva domande scomode. Voi che ne pensate: Cosa pensate di Holmes?