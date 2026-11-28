Spettacolo

Secondo indiscrezioni, BellaMà sarebbe stato sospeso cautelativamente per due settimane. Venerdì 27 novembre a Pierluigi Diaco sarebbe stato chiesto di cambiare stile di conduzione e di rinunciare alla gestione diretta del gruppo di autori, per i quali sarebbe stata prevista una presenza fissa in studio. Angelo Mellone, direttore dell'Intrattenimento Day Time della Rai, avrebbe poi informato della decisione di sospendere il programma.

Diaco avrebbe però rispedito queste richieste al mittente, considerandole incompatibili con il suo ruolo di capoprogetto e ideatore della trasmissione. Il conduttore si sarebbe detto pronto a rescindere il contratto con la Rai.

Le ragioni del suo rifiuto sono diverse. Da un lato ci sono gli ascolti, che Diaco ritiene più che soddisfacenti per Rai 2 e per la fascia oraria occupata. Dall'altro, rivendica l'ideazione del programma e il lavoro svolto a guida della squadra che l'ha portata al successo. Un altro punto critico riguarda l'audit interno: la sospensione cautelativa sarebbe avvenuta mentre gli accertamenti erano già in corso, senza che Diaco venisse convocato fino a questo momento.

Il tutto succede dopo settimane di polemiche nate dall'intervista all'ex sacerdote Alberto Ravagnani e dalla diffusione di registrazioni audio e testimonianze sul clima dietro le quinte, pubblicate da Selvaggia Lucarelli. Il 13 novembre la Rai aveva annunciato l'avvio di un audit interno a seguito di ulteriori segnalazioni sulla gestione del programma.

C'è stata anche una strana pausa il 25 novembre, quando Diaco non è andato in onda per un'indisposizione, tornando poi il giorno seguente. Proprio il 25 novembre, gli autori e i collaboratori ai testi avevano scritto una lettera per esprimergli la loro fiducia. Se le indiscrezioni sulla sospensione cautelativa e sulla possibile rescissione del contratto dovessero trovare conferma, il caso potrebbe aprire un nuovo capitolo nei rapporti tra il conduttore e la Rai, di cui Diaco lavora nel servizio pubblico dal 1996.