Personaggi

L’Isola dei Famosi è in stand-by e il rischio che l'edizione 2026 salti è reale. Nonostante l'attesa per il programma, il prodotto Mediaset è attualmente fermo ai box, senza alcuna conferma ufficiale sulla data di rilascio. La situazione è delicata, quasi un gioco d'azzardo tra il voler lanciare un format a budget elevato e il timore di non centrare il momento giusto per il pubblico.

Il progetto di rinnovamento è partito forte, a colpi di nuovi volti in conduzione. Selvaggia Lucarelli e Alvin sono i nomi scelti per guidare questa avventura, mentre Veronica Gentili è uscita di scena. La giornalista, infatti, ha deciso di comune accordo con l'azienda di concentrarsi sul suo lavoro a Le Iene, restando in attesa di nuovi progetti. Lucarelli e Alvin sono già partiti per le Filippine, location scelta per questa edizione, dove le puntate sono state registrate in piena estate. L'autrice e opinionista del GFVip ha anche condiviso diverse stories durante le riprese, ma resta il mistero su quando il materiale verrà effettivamente trasmesso.

Un format tra spoiler e ispirazioni

Il piano originale prevedeva il massimo riserbo sul cast, ma l'attesa prolungata ha fatto crollare il muro del segreto. I mesi che sono passati hanno favorito troppi spoiler, sia sui social che altrove, rivelando parte dei cambiamenti della trasmissione. Tra le anticipazioni è emerso che il televoto sparirebbe per lasciare spazio a una dinamica più simile a quella di Pechino Express, format che ha inevitabilmente influenzato l'ispirazione della nuova Isola.

Al momento la "torta" è pronta: il format è stato confezionato, montato e consegnato in azienda. Mancava solo la data di uscita. Inizialmente si era ipotizzato il 4 dicembre 2026, ma Mediaset non ha dato conferma e ha preferito puntare su Il Gattopardo, la nuova versione del classico proveniente da Netflix. Molti speravano di trovare il reality sotto l'albero di Natale, ma sembra che anche questa ipotesi non porterà a nulla.

La strategia di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi sta prendendo tempo. Il timore è quello di risultare anacronistici proponendo un contenuto ambientato in un'isola tropicale mentre fuori dalla finestra i telespettatori vivono l'atmosfera natalizia. C'è quindi la volontà di prendere tempo per evitare rischi troppo elevati, specialmente perché dipendere solo dalle percentuali di share non è l'obiettivo del vertice di Cologno Monzese. In più, l'azienda deve capire come gestire gli ascolti a intermittenza del GFVip.

Dopo un'edizione del GFVip caratterizzata da un gradimento collettivo altalenante, l'idea è di non ripartire subito con un altro reality per non tediare l'utente medio. Tuttavia, aspettare a tempo indeterminato non è la soluzione ideale, quindi si sta studiando come trasformare questo limbo in un'opportunità.

La rivoluzione su Mediaset Infinity

L'ipotesi che sta girando nei corridoi di Cologno Monzese è quella di una svolta digitale: proporre la nuova Isola dei Famosi esclusivamente in streaming su Mediaset Infinity. Questo permetterebbe di spostare l'attenzione dallo share tradizionale alle sole visualizzazioni. È una strada che la Rai ha già percorso con successo attraverso RaiPlay per quanto riguarda Il Collegio, un esempio che Mediaset potrebbe replicare con un contenuto differente.

Spostare il programma sul digitale servirebbe a salvare un investimento ad alto budget e a dare concretezza alla rivoluzione digitale già accennata con l'ultimo aggiornamento dell'app ufficiale. Al momento i progetti per il lancio sono diversi e l'emittente deve solo scegliere quello più adatto.

Sinceramente, spostare tutto su Infinity sarebbe una mossa coraggiosa o un modo per nascondere il flop di un lancio televisivo?