Spettacolo

La tensione era alle stelle nella Semifinale di X Factor 2026. Sei artisti si sono scontrati per accaparrarsi solo quattro posti per la finale del 3 dicembre all'Unipol Forum di Assago. Alla fine, il sogno continua per Alex Fontana, i Mad-Dog, Patrizia e Giacomo Calò, mentre per Le Distanze e Teo Bok il viaggio finisce qui.

Il programma, condotto da Giorgia, vede alla guida della giuria Paola Iezzi, cantante e produttrice, Francesco Gabbani, cantante e multi-strumentista, Jake La Furia e Irama. La serata è stata un mix di emozioni e scelte difficilissime, con un'organizzazione divisa in due manche cruciali.

La Live Room e il primo biglietto

La prima sfida è stata la manche Live Room, dove ogni concorrente ha potuto mostrare la propria visione artistica con arrangiamenti personali. Il tutto è stato accompagnato da una band live di otto elementi guidata da Roy Paci. In questa occasione, i Mad-Dog hanno interpretato Murder on the Dancefloor di Sophie Ellis-Bextor, scegliendo la versione dei Royel Otis.

Il protagonista assoluto di questa fase è stato Alex Fontana della squadra di Jake La Furia. Dopo aver scelto Champagne Supernova degli Oasis, Alex è risultato il più votato della manche e ha ottenuto l'accesso diretto in Finale, senza dover affrontare ulteriori stress.

La manche libera e l'eliminazione di Le Distanze

Per tutti gli altri, la strada verso Assago è passata per la seconda manche, quella a tema libero. Qui i Mad-Dog, della squadra di Paola Iezzi, hanno aperto il set con Figure It Out dei Royal Blood. L'esibizione è stata definita fenomenale dalla loro giudice e, secondo Irama, è stata la più bella mai realizzata dal gruppo.

Patrizia, della squadra di Irama, ha letteralmente spaccato il palco. Ha interpretato Stay di Rihanna con Mikky Ekko, scatenando una standing ovation. Francesco Gabbani ha lodato la sua naturalezza e potenza vocale, mentre Jake La Furia è rimasto senza parole. Patrizia ha poi chiuso in bellezza con Je Suis Malade di Lara Fabian cantata in francese, ottenendo un'altra standing ovation e i complimenti del suo giudice per l'impegno e l'intensità dei brividi trasmessi.

Le Distanze, sempre della squadra di Irama, hanno invece provato a convincere con Mon Amour di Slimane. Nonostante i complimenti del loro giudice per l'unione e lo studio dimostrato, sono risultati i meno votati della manche e sono stati i primi a lasciare lo show. In un momento di leggerezza, i giudici hanno comunque apprezzato il riferimento a un bombolone alla crema citato dal gruppo.

Il dramma del Tilt e l'ultimo finalista

Il momento più critico della serata è arrivato con il ballottaggio finale tra Teo Bok e Giacomo Calò. Entrambi i talenti appartenevano alla squadra di Francesco Gabbani, rendendo la scelta quasi impossibile per il giudice. Teo Bok aveva impressionato Jake La Furia con Livin’ la Vida Loca di Ricky Martin, definendolo un performer unico in Italia, e aveva convinto la giuria con Faith di George Michael.

Giacomo Calò ha invece scelto Una lunga storia d’amore di Gino Paoli. Jake La Furia ha notato come l'artista sia riuscito a rendere suo il brano nonostante fosse fuori dalla sua zona di comfort, mentre Irama ha percepito un po' meno emotività.

Davanti al dilemma, Gabbani si è dichiarato disperato e ha chiesto ai colleghi l'evocazione del Tilt. Nel voto finale, Gabbani e Irama hanno nominato Teo Bok, mentre Paola Iezzi e Jake La Furia hanno indicato Giacomo Calò. Il quarto finalista è stato Giacomo Calò, mentre Teo Bok è stato eliminato.

L'ospite d'oro: Sayf

La serata è stata impreziosita dalla presenza di Sayf, l'artista italo-tunisino che ha conquistato il Festival di Sanremo 2026 con Tu mi piaci tanto, canzone classificatasi seconda. Sayf ha aperto lo show con Nuntereggae più di Rino Gaetano ed è tornato in scena con il brano Bombe. Oltre alla performance, ha dato un consiglio prezioso ai concorrenti: essere fedeli a se stessi e mantenere uno sguardo cinico e disilluso.

Il cantante ha pubblicato a maggio 2026 il suo primo album Santissimo, al quale ha fatto seguito il Santissimo Tour. Il 27 novembre 2026 suonerà Allo Sbagliato di Marco Mengoni, mentre l'unica data live sarà il 16 luglio 2027 al Santissima Fest a Genova.

Per chi vuole seguire ogni dettaglio del backstage, c'è Ante Factor con Mariasole Pollio alle 21:00 prima dei Live Show, X Factor Daily dal lunedì al venerdì alle 20:30 e Road to X Factor ogni mercoledì alle 21:15.

Secondo voi, tra i quattro rimasti, chi ha più chance di alzare il trofeo ad Assago?