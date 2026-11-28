Personaggi

Stefano De Martino è in modalità selezione. Il direttore artistico sta definendo le scelte finali per il Festival di Sanremo 2027, con l'obiettivo di non superare i 24 concorrenti totali. Sottraendo il posto riservato al vincitore delle Nuove Proposte, restano 23 slot disponibili per i Big.

Le indiscrezioni parlano di un cast molto ricco. Tra i nomi più accreditati figurano Annalisa, Ghali e Diodato. Quest'ultimo è tornato in scena nel novembre 2026 con il singolo "Ma non eravamo qui per amarci?", che dà il nome anche al suo prossimo album e al tour del 2027.

Sempre più probabile l'arrivo di Salmo, che ha già mostrato apertura a partecipare. Potrebbe tornare in gara anche Achille Lauro, dopo il settimo posto del 2025 e l'esperienza come co-conduttore nella seconda serata del 2026. Nel frattempo, l'artista si prepara per due serate su Rai 1.

Altri possibili protagonisti

Il giro di nomi si allarga a potenziali ritorni dei Jalisse e alle partecipazioni di Alfa, Emma Marrone, Irama, Loredana Bertè e Tananai. Sul fronte femminile, potrebbero esserci Madame, Rose Villain, Gaia, Clara e California, che potrebbe debuttare come solista dopo l'esperienza nei Coma_Cose.

Per quanto riguarda il rap e l'urban, circolano i nomi di Fresh Mula e Frah Quintale. Nel pop e nell'indie sono citati Ariete, Tommaso Paradiso, The Kolors e Nu Genea. Tra i più giovani, i nomi che girano sono Sarah Toscano, Emma Nolde, Anna Castiglia, Centomilacarie, Settembre, Lumiero e Mida, già visto ad Amici di Maria De Filippi.

Date e annunci

L'attesa finirà venerdì 11 dicembre, quando Stefano De Martino svelerà ufficialmente il cast durante il programma "Sarà Sanremo" su Rai 1. Nella stessa serata si sfideranno i sei finalisti delle Nuove Proposte: Petit, Santamarea, Florinda, Nausica e l'inganno, Primogenito e Lens. Chi vincerà l'ultima sfida otterrà l'accesso alla gara dei Big.

Il Festival di Sanremo 2027 sarà in programma dal 16 al 20 febbraio 2027. Ma onestamente, con questa lista, chi è che non vorrebbe esserci?