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Il GialappaShow torna su Tv8 e in simulcast su Sky Uno per un nuovo appuntamento tra parodie e risate, spinto dagli ascolti incoraggianti delle scorse settimane. La Gialappa’s Band ha annunciato ufficialmente sui social che per il settimo episodio dell'ottava stagione il co-conduttore sarà Tony Pitony, che affiancherà il Mago Forest.

Il cantante siciliano, abituato a esibirsi soprattutto nei concerti, si troverà al centro delle gag del cast di comici per una conduzione definita "sui generis". Questa collaborazione rappresenta un contesto irriverente e inedito per i suoi trascorsi professionali, considerando che Pitony sta lavorando anche a un film dove sarà protagonista e sarà coinvolto persino dietro la macchina da presa.

L'occasione servirà a Tony Pitony per presentare il suo nuovo progetto musicale: un cofanetto di canzoni di Natale intitolato "Natale con Ditony", inciso insieme a Ditonellapiaga. Il lavoro viene descritto come una vera svolta tra goliardia e satira sociale. Durante la puntata, il cantante mostrerà il suo estro tra un brano insieme ai Neri per Caso e una gag concordata con il cast ufficiale del programma.

Il programma punta a replicare e migliorare le performance delle scorse settimane, come quella dell'attrice Giusy Buscemi, che nella puntata precedente aveva dato prova di duttilità artistica e simpatia nel ruolo di co-conduttrice. Per l'episodio di lunedì 30 novembre 2026 alle 21.30, confermato l'orario in chiaro su Tv8, torneranno a brillare le stelle della comicità. Tra gli artisti che hanno reso grande lo show nelle otto stagioni saranno presenti Brenda Lodigiani, Alessandro Betti, Maccio Capatonda e il duo Gigi e Ross.

Il divertimento sarà garantito anche dalle performance di Tony Bonji, Max Angioni e Giovanni Vernia. Una menzione speciale va a Giulia Vecchio, che tornerà a interpretare i personaggi di Emma Marrone e Milly Carlucci. Per chi preferisce il consumo on demand, la trasmissione sarà disponibile anche per gli abbonati Sky.

Siamo curiosi di vedere come se la caverà Pitony in questo delirio, ma scommettiamo che il mix tra satira e Natale sarà un caos bellissimo.