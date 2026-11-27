Spettacolo

A volte capita che il corpo chieda un break forzato. Mario Biondi l'ha annunciato così sui social: "Si dice che a una certa età sia necessario fare qualche tagliando e, a quanto pare, è arrivato anche il mio momento". Il cantante di 55 anni dovrà sottoporsi a un'operazione e, di conseguenza, è costretto a rimodulare i suoi impegni professionali.

Il piano è chiaro: alcune date del tour in Italia saranno posticipate, mentre una data del tour internazionale verrà invece cancellata. Il problema di salute, spiega l'artista, era emerso già qualche tempo fa. Il musicista ha spiegato di aver tentato di gestire la situazione, cercando di convivere con il disturbo almeno fino alla fine di quest'anno e della celebrazione del suo ventennale. Purtroppo, però, ora è costretto a fermarsi.

"Ho cercato fino all’ultimo di andare avanti, ma è arrivato il momento di fermarmi", ha precisato il cantautore. Oltre al piccolo intervento, Biondi ha bisogno di qualche giorno di riposo per recuperare.

Oltre alla carriera da voce del soul italiano, Mario Biondi è noto per essere un papà super impegnato, con ben dieci figli. I più grandi, Marzio, Zoe, Marica, Chiara, Ray e Louis, sono nati dalla relazione con Monica. Poi c'è Mia, nata nel 2014 da Giorgia Albarello, e le ultime tre figlie nate dal matrimonio con Romina Lunari: Mil nel 2016, Mariaetna nel 2020 e Matilda nel 2024. Proprio recentemente l'artista aveva raccontato che, nonostante i figli grandi vivano ormai in autonomia, tornano tutti a casa per Natale e per i compleanni. Ricorda con un sorriso anche i suoi tempi da figlio "in rotta", quando voleva fare tutto da solo senza interferenze.