Spettacolo

Brad Pitt e Angelina Jolie hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro lunghissima battaglia legale legata a Château Miraval, la tenuta vinicola nel sud della Francia che l'ex coppia aveva acquistato insieme nel 2008. Mercoledì 25 novembre i due divi hanno presentato l'istanza per ritirare reciprocamente le cause, chiudendo un capitolo che sembrava non avere fine. I termini esatti di questa intesa non sono stati resi pubblici, ma i rappresentanti dei due attori hanno rilasciato una nota congiunta in cui spiegano di aver raggiunto l'accordo fuori dal tribunale "nel migliore interesse della nostra famiglia". In questo comunicato è stato anche specificato che qualsiasi dichiarazione attribuita dai media a fonti vicine alla coppia non proviene né dai diretti interessati né dalle persone del loro entourage.

Il caos intorno alla vendita della quota

Per capire quanto sia stato complicato arrivare a questo punto, bisogna tornare all'origine della lite. Tutto è iniziato quando Angelina Jolie ha deciso di vendere la sua quota del 50% della proprietà a Yuri Shefler, un magnate russo del settore degli alcolici, per una cifra di circa 64 milioni di dollari. Brad Pitt non ha per nulla apprezzato la mossa e ha contestato l'operazione. L'attore sosteneva infatti che l'ex moglie avesse violato un accordo, che non era stato però formalizzato per iscritto, secondo il quale nessuno dei due avrebbe potuto cedere la propria partecipazione senza il consenso preventivo dell'altro. Proprio per questo motivo, nel 2022, Pitt aveva deciso di intraprendere un'azione legale contro Jolie.

Dalle vigne ai drammi in volo

La disputa per la tenuta francese è diventata rapidamente il catalizzatore di tensioni molto più profonde, facendo riemergere accuse pesanti. Angelina Jolie ha riferito di aver subito presunti maltrattamenti durante un episodio avvenuto nel 2016 a bordo di un aereo privato, mentre viaggiavano con Brad Pitt e i figli. Nella sua controdenuncia, l'attrice ha descritto un'aggressione fisica da parte dell'ex marito, sostenendo che lui l'avesse afferrata per la testa e scossa, e che avesse aggredito fisicamente anche due dei loro figli. Secondo quanto riportato negli atti, Pitt avrebbe inoltre versato birra e vino addosso ai componenti della famiglia. Brad Pitt, tramite i suoi rappresentanti, ha sempre respinto queste accuse, definendo la ricostruzione di Jolie come falsa e in continua evoluzione. L'Fbi aveva aperto un'indagine sull'accaduto del 2016, ma non aveva proceduto con alcuna incriminazione.

La partita ancora aperta con Shefler

Se tra Brad e Angelina sembra esserci finalmente pace, non è così per tutti i protagonisti di questa storia. L'accordo raggiunto mercoledì 25 novembre chiude il contenzioso diretto tra gli ex coniugi, ma non mette fine all'intera vicenda giudiziaria. Brad Pitt continua infatti a portare avanti la causa contro Yuri Shefler e la società Tenute del Mondo, che è la divisione vinicola del gruppo Stoli accusati di aver organizzato l'acquisizione della quota di Jolie. L'attore ha chiesto al tribunale di poter acquistare le azioni dell'ex moglie allo stesso valore riconosciuto da Shefler, richiedendo inoltre un risarcimento danni non quantificato. Una corte d'appello statale aveva già sottolineato in passato il ruolo decisivo dell'imprenditore russo nella conclusione dell'operazione, evidenziando anche una garanzia finanziaria di 39 milioni di dollari fornita personalmente da lui per sostenere l'acquisto.

Un addio tra cinema e ricordi

La lotta per Château Miraval è stata uno dei momenti più critici della separazione tra le due star, che si erano sposate proprio in quella tenuta francese nel 2014, per poi separarsi nel 2016. Nonostante questo clima tossico e le infinite udienze, entrambi hanno continuato a costruire le loro carriere. Brad Pitt, attore e produttore statunitense, ha continuato a recitare in produzioni di rilievo internazionale. Angelina Jolie, attrice e regista americana, è tornata recentemente sotto i riflettori della critica per la sua interpretazione della soprano Maria Callas nel film Maria.