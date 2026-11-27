Personaggi

Il prime time di martedì 24 novembre 2026 ha visto Rai1 in testa con Una Finestra Vista Lago. Il debutto di Una Finestra Vista Lago ha attirato 2.884.000 spettatori, raggiungendo uno share del 17.3%. Su Canale5 Sicilia Express ha conquistato 2.050.000 persone, chiudendo con il 15% di share.

Su Rai2 Belve ha intrattenuto 1.732.000 spettatori con uno share del 12.3%, dopo la presentazione che aveva registrato 1.063.000 telespettatori (5.2%).

I risultati del prime time e dei canali digitali

Guardando agli altri canali, Italia1 ha visto I mercenari 2 raccogliere 813.000 spettatori (4.4%). Su Rai3, Amore Criminale ha segnato 590.000 presenze (3.4%), partendo da una presentazione di 559.000 persone (2.8%). Rete4, invece, ha totalizzato 811.000 spettatori con Verità Nascoste (6.3%), dopo una presentazione che aveva registrato 766.000 persone (3.7%).

La7 ha registrato numeri solidi con DiMartedì, che ha raggiunto 1.512.000 spettatori (9.6%), mentre la parte di DiMartedì Più è stata seguita da 514.000 persone (8.8%). Passando ai canali tematici, X Factor su Tv8 ha ottenuto 414.000 spettatori (3.1%), mentre Comedy Match sul Nove ha radunato 510.000 persone (3%).

Access prime time e i grandi classici

L'access prime time ha visto il dominio di Rai1, con Cinque Minuti che ha interessato 4.156.000 spettatori (21.3%) e Affari Tuoi, il celebre game show basato su Deal or No Deal, che ha totalizzato 4.702.000 persone (22.8%). Su Canale5, Gira La Ruota della Fortuna ha registrato 3.627.000 spettatori (18.2%), mentre La Ruota della Fortuna ha raccolto 4.175.000 persone (20.3%).

Su Rai2, il TG2 Post ha registrato 568.000 spettatori (2.7%), mentre su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 1.044.000 persone (5.1%). Rai3 ha visto Il Cavallo e la Torre scelto da 1.288.000 spettatori (6.6%) e Un Posto al Sole appassionare 1.444.000 persone (7%).

Per quanto riguarda Rete4, 4 di Sera ha raggiunto 935.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 832.000 persone (4%) nella seconda. La7 ha visto Otto e Mezzo conquistare 1.968.000 spettatori (9.6%). Sui canali digitali, Italia per Due – Consigli Disordinati di Viaggio su Tv8 è arrivato a 396.000 persone (1.9%), mentre Cash or Trash – Chi Offre di Più? sul Nove ha raccolto 628.000 spettatori (3.1%). RealTime ha chiuso con Casa a Prima Vista a 684.000 persone (3.4%).

Il pomeriggio e la fascia serale

L'Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.271.000 spettatori (23.5%), mentre L'Eredità ha coinvolto 4.489.000 persone (26.4%) su Rai1. Su Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.592.000 spettatori (12.6%) e Caduta Libera ha convinto 2.273.000 persone (14.7%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (464.000 – 3.7%), Blue Bloods è stato seguito da 674.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio e da 829.000 persone (4.5%) nel secondo. Italia1 ha visto Studio Aperto Mag siglare 341.000 spettatori (2.2%) dopo il Grande Fratello Vip (405.000 – 3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è stato visto da 536.000 persone (2.9%).

Su Rai3, le news dei TGR hanno informato 2.456.000 spettatori (14.2%), seguiti da Blob con 1.032.000 persone (5.5%) e Generazione Bellezza con 839.000 (4.4%). Rete4 ha registrato 865.000 spettatori (5.2%) per 10 Minuti e 955.000 persone (5.1%) per La Promessa. Su La7, Ignoto X ha radunato 361.000 spettatori (2.5%), mentre Foodish su Tv8 ha conquistato 407.000 persone (2.3%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (358.000 – 3.2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è stato scelto da 433.000 spettatori (2.4%), mentre Cortesie per gli Ospiti su RealTime ha totalizzato 382.000 persone (2.1%).

La mattinata del 24 novembre

La giornata è iniziata su Rai1 con 1mattina News, che ha dato il buongiorno a 651.000 spettatori (17.6%) dopo una presentazione di 243.000 persone (13%). Il TG1 è stato scelto da 1.115.000 spettatori (24.1%), seguito da Unomattina con 807.000 persone (19.1%) e Storie Italiane, che ha totalizzato 671.000 spettatori (16.4%) nella prima parte. Canale5 ha visto Prima Pagina TG5 informare 667.000 persone (21.1%) e TG5 Mattina 1.089.000 spettatori (23.6%), seguiti da Mattino Cinque con 912.000 persone (21.6%) nella prima parte e 775.000 (18.9%) nella seconda.

Su Rai2, Baywatch ha intrattenuto 68.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio e 91.000 persone (2%) nel secondo. Dopo il TG2 Mattina (118.000 – 2.6%), Radio2 Social Club ha raggiunto 166.000 spettatori (4%), mentre TG2 Italia Europa ha totalizzato 168.000 persone (4.1%) e TG2 Flash 173.000 (4.2%).

Sempre su Italia1, Walker Texas Ranger ha siglato 77.000 spettatori (1.8%) e Station 19 75.000 persone (1.6%), mentre Chicago Fire ha registrato 117.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 211.000 (5.2%) nel secondo. Law & Order – Unità Speciale ha aperto con 212.000 persone (5%).

Su Rai3, Buongiorno Italia ha informato 434.000 spettatori (11.7%) e Buongiorno Regione 577.000 persone (12.8%). A seguire, Agorà ha intrattenuto 269.000 spettatori (6.1%) e Agorà Extra, dopo Fuori Agorà (264.000 – 6.6%), 231.000 persone (5.6%).

Rete4 ha visto La Promessa raccogliere 164.000 spettatori (3.7%), La Forza di una Donna 175.000 persone (3.8%), Segreti di Famiglia 156.000 (3.7%) e Tempesta d'Amore 222.000 (5.4%). Su La7, Omnibus News ha registrato 146.000 spettatori (3.8%) e Omnibus Dibattito, dopo il TGLa7 (239.000 – 5.3%), 219.000 persone (5%), mentre Coffee Break ha totalizzato 171.000 spettatori (4.2%).

Infine, la seconda parte di Storie Italiane su Rai1 ha raccolto 752.000 spettatori (15.8%), mentre È Sempre Mezzogiorno è arrivato a 1.486.000 persone (17.1%). Su Canale5, Forum ha totalizzato 1.211.000 spettatori (18.7%), mentre su Rai2, I Fatti Vostri ha radunato 383.000 persone (7%) nella prima parte e 668.000 (7.9%) nella seconda. Su Italia1, il secondo episodio di Law & Order – Unità Speciale ha registrato 290.000 spettatori (4.9%), seguito da Sport Mediaset con 742.000 persone (6.6%) dopo il Grande Fratello Vip (624.000 – 6.1%), e Sport Mediaset Extra con 500.000 spettatori (4.5%).