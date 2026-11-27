Personaggi

Milly Carlucci non molla e continua a buttare benzina sul fuoco dopo il profumo gate e la lite con Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle 21. La conduttrice, ospite in collegamento a La Volta buona con Caterina Balivo, ha voluto fare la sua parte nel caos che avvolge il rapporto tra Simona Ventura e Barbara D’Urso.

Il punto centrale della questione è un video in cui Simona Ventura, presentatrice televisiva, ha espresso la sua opinione sul comportamento dell'ex volto Mediaset Barbara D’Urso, lasciando intendere che ci fosse un pizzico di ingratitudine. Il video ha provocato una shitstorm contro la Ventura e Milly, ai microfoni di Balivo, è intervenuta sulla vicenda.

Secondo Milly Carlucci, Simona Ventura è stata oggetto di un "attacco coordinato sui social", definendolo come qualcosa di tipico del web che l'ha fatta stare male, proprio perché non è sembrato un movimento spontaneo. Ha però lasciato l'ultima parola alle protagoniste, dicendo che saranno loro, se vorranno, a chiarire l'accaduto. Ma ha anche lanciato un piccolo teaser, definendosi "la maga indovina" e dicendo che lo vedremo insieme sabato sera.

Sul web non tutti hanno condiviso questa versione dei fatti: un utente ha scritto a Milly che non ci sarebbe stato alcun attacco coordinato, ma che Simona Ventura si sarebbe "scavata la fossa da sola" con un video becero e che la gente, indignata, avrebbe semplicemente preso le difese di Barbara D’Urso, aggiungendo che negare l'evidenza significa avere i paraocchi.

Ma voi che ne pensate: Simona è stata vittima di un complotto o ha solo sbagliato timing con quel video?