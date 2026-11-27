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C'è un clima pesantissimo tra Angela Taccia, legale di Andrea Sempio per il caso Garlasco, e Milo Infante. Il conduttore di Verità nascoste su Rete 4 ha risposto a tono dopo che l'avvocata, intervenendo a Quarto Grado, ha criticato aspramente il modo in cui il programma ha trattato il suo assistito.

La scintilla è stata l'uso di un video tratto da un film horror collegandolo a una scena della vita reale di Sempio. Per Taccia si è trattato di una scelta gravissima e spaventosa. L'avvocata ha provato a smorzare i toni con un'ironia pungente, sostenendo che se guardare film dell'orrore ad Halloween rendesse qualcuno pericoloso, allora anche lei sarebbe una potenziale assassina. Però ha chiuso con un avvertimento chiaro: la pazienza ha un limite e ognuno raccoglie ciò che semina.

Infante non ha lasciato correre e ha replicato duramente durante la puntata di Ore 11 del 23 novembre. Il giornalista ha iniziato sottolineando che l'avvocata è andata a parlare di loro a Quarto Grado senza citarli, mentre loro lo fanno invece apertamente.

Il punto centrale della discussione è un CD sequestrato dai Carabinieri anni dopo i fatti. Secondo Infante, all'interno non c'è il trailer di un film, come sostiene Taccia, ma una traccia di un film violento con file chiamati Violetta 1 e Violetta 2.

Infante ha voluto fare una distinzione netta tra il gusto personale e i fatti: guardare film horror in privato è una cosa che fanno tutti, ma conservare spezzoni come quelli trovati nel CD di Andrea Sempio non si può dire che piacciono i film horror: bisogna dire di avere una certa propensione per quel tipo di video.