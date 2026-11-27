Spettacolo

La corte d'appello di Parigi ha confermato il rinvio a giudizio per l'attore Gérard Depardieu, accusato di stupri e violenze sessuali dall'attrice Charlotte Arnould. Secondo quanto annunciato dalla corte stessa, Depardieu dovrà comparire davanti al giudice esclusivamente per i fatti avvenuti il 7 agosto 2018. Per quanto riguarda invece gli eventi del 13 agosto 2018, la corte ha pronunciato il non luogo a procedere.

La vicenda nasce dalla denuncia presentata da Arnould, la quale sostiene di essere stata violentata da Depardieu all'interno della sua abitazione, dove si era recata per chiedere consigli sulla sua carriera di attrice. Il 13 agosto, decisa a confrontarsi con lui, Arnould sarebbe tornata nella residenza dell'attore francese e, ancora traumatizzata, sarebbe stata aggredita una seconda volta. Circa il 90% delle scene descritte da Arnould sarebbero state riprese dalle telecamere, mostrando in modo chiaro i fatti descritti dalla donna.

In caso di condanna, l'attore rischia una pena che può arrivare fino a 20 anni di carcere. Depardieu, tuttavia, ha respinto ogni addebito. La sua avvocata Delphine Meillet ha comunicato che il rinvio a giudizio della corte d'Appello di Parigi sarà contestato, senza però specificare se verrà presentato un ricorso formale contro lo stesso.

Non è questo l'unico problema giudiziario dell'attore. Depardieu è già stato condannato con la condizionale per l'aggressione sessuale di due donne avvenuta sul set del film 'Les Volets verts'. Il 13 novembre scorso l'attore ha deciso di ritirare il ricorso contro tale decisione, rivolgendo le sue "profonde e sincere scuse a coloro che potrebbero aver sofferto a causa di ciò". Nel tempo, i guai giudiziari di Depardieu hanno assunto in Francia una connotazione politica, alimentando l'attività di sensibilizzazione del movimento internazionale MeToo.