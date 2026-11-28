Spettacolo

Luca Barbarossa ha lanciato 'Pepita e la rivoluzione', un nuovo album di brani inediti dove il jazz e la canzone d'autore si fondono in un progetto particolare. Il disco è stato composto e registrato interamente in analogico, con la partecipazione di musicisti del calibro di Danilo Rea, Paolo Fresu e Paolo Buonvino. La scelta tecnica non è stata solo una questione di suono, ma di atmosfera: Barbarossa scherza sul fatto che, se in studio fosse andata via la corrente, nessuno se ne sarebbe nemmeno accorto, proprio perché ogni strumento mantiene la propria identità sonora naturale.

Il progetto ha avuto un'impronta profondamente umana. Il cantautore ha raccontato di essere rimasto commosso dal fatto che i musicisti coinvolgati non abbiano accettato il lavoro per denaro, ma lo abbiano fatto per amicizia. Questo spirito di condivisione ha guidato tutto il processo creativo, che si è svolto senza lo scambio di file digitali, ma tra risate e bicchieri di vino, cercando di ricreare quell'estetica di una volta, fatta di persone che volevano semplicemente vivere bei momenti insieme.

L'amore per il jazz e il suono caldo

Questa ricerca di un suono avvolgente e caldo non è un capriccio improvviso, ma nasce da un legame profondo con il jazz. Barbarossa ricorda con nostalgia quando, da ragazzino, suo padre lo portava a vedere i grandi jazzisti arrivati dall'America, come Chet Baker e Kenny Clark. Quel mondo, che descrive come quasi clandestino, fatto di cantine, sigarette e giacche, ha lasciato un segno indelebile. Un esempio di questa influenza è il suo amore per il brano 'Sotto le stelle del jazz' di Paolo Conte, che gli riporta alla mente proprio quegli anni.

È importante però precisare che il ritorno all'analogico non è una crociata contro la modernità. L'artista chiarisce che non si tratta di una scelta ideologica e che non ha nulla contro la tecnologia in sé; il punto fondamentale è che l'uomo deve essere colui che usa lo strumento, e non viceversa.

Tra privato e politica: il senso della rivoluzione

Il titolo 'Pepita e la rivoluzione' è una sorta di sintesi tra la sfera privata e ciò che accade all'esterno, due mondi che inevitabilmente si influenzano a vicenda. Per questo motivo, il disco può essere parafrasato come un racconto di 'amore e rivoluzione'.

Sulla scrittura dei testi, l'autore di 'Portami a ballare' sostiene che il ruolo di un autore sia quello di riuscire a far aprire gli occhi attraverso l'emozione. A questo proposito, ha espresso un parere netto sulla musica impegnata: scrivere un pezzo su Gaza solo perché c'è la guerra gli sembra riduttivo. Allo stesso modo, ritiene che parlare esclusivamente di Rolex o Ferrari non riesca a coinvolgere l'ascoltatore. Preferisce invece esempi come 'il cuoco di Salò', dove la genialità sta proprio nel toccare le corde giuste per generare un'emozione reale.

Il potere salvifico delle canzoni

Barbarossa ammette che nelle sue canzoni spesso non ci sono risposte, ma domande. L'obiettivo è creare un ponte con chi ascolta, facendo capire che certi stati d'animo, anche i più complicati e dolorosi, sono condivisi da altri, anche se non tutti riescono a esprimerli. Per lui, la musica ha un potere quasi salvifico. Ricorda come da adolescente ascoltasse i brani più disperati di James Taylor, che raccontavano di centri di disintossicazione e ferite profonde, e come quelle stesse canzoni avessero avuto il potere di guarire le sue ferite.

Questo concetto di guarigione e benedizione emerge chiaramente nel brano 'Protegga il cielo'. Nel videoclip di questa canzone, il cantante legge un estratto de 'Le notti bianche' di Fëdor Dostoevskij, focalizzandosi sulla benedizione che il protagonista rivolge alla donna che lo ha lasciato per un altro uomo. Invece di provare rancore o odio, l'uomo riconosce a quella persona di avergli regalato l'unico istante di vera gioia della sua vita.

Infine, l'immagine di Pepita, che balla mentre sta per scoppiare la rivoluzione, serve a lanciare una riflessione più ampia. Barbarossa si interroga su chi sia il primo a tradire la rivoluzione, anche all'interno di una coppia. Dopo aver visto troppe rivoluzioni tradite, conclude che forse è arrivato il momento per gli esseri umani di iniziare a credere più nei cambiamenti graduali che nelle rivoluzioni travolgenti.

Il 26 novembre, l'artista ha portato queste riflessioni e questi suoni dal vivo in concerto al Blue Note di Milano.

Ma onestamente, in un mondo di autotune e beat preimpostati, chi non ha voglia di tornare a un disco fatto con il vino e l'amicizia?