Spettacolo

Dopo il quinto Live Show di giovedì 19 novembre, c'è un nome che risuona forte per la vittoria di X Factor 2026: Patrizia è la favorita. La corsa alla finale entra nel vivo e l'aria si fa sempre più tesa.

Durante la serata degli inediti, abbiamo assistito all'eliminazione di Camilla, membro della squadra di Paola Iezzi. È finita al ballottaggio con Teo Bok, il cantante e autore italiano della squadra di Gabbani, e dopo che il tavolo dei giudici era diviso 2 a 2, ha perso al Tilt dei 200 secondi, con il voto del pubblico. Un colpo di scena che lascia un po' l'amaro in bocca.

E a proposito di Teo Bok, sembra che il destino si diverta a metterlo alla prova: è andato al ballottaggio anche in questa puntata e ora rischia l'uscita in semifinale la settimana prossima.

Nel frattempo il clima tra i giudici si fa più teso. Paola Iezzi ha criticato la voce de Le Distanze, la band di Irama, sostenendo che avrebbe avuto diverse imprecisioni, e la critica ha dato vita a polemiche. Il confronto tra i giudici si fa sempre più duro, con la finalissima ormai dietro l'angolo.

Ha aperto lo show l'ospite Artemas. Tra una manche e l'altra, abbiamo avuto il graditissimo ritorno di Settembre, che ci ha regalato il suo singolo “Lentiggini”. Per il cantautore è stato un vero e proprio ritorno a casa, dopo aver partecipato nel 2023 e aver pure vinto Sanremo Giovani nel 2025. Niente male come curriculum!

E per i fan dei numeri, la serata ha registrato una Total Audience di 835mila spettatori, con un 4,6% di share su Sky Uno, un bel +14% rispetto allo stesso Live della scorsa stagione. Un segnale che X Factor tiene botta alla grande.

La semifinale, in programma giovedì 26 novembre, vedrà una doppia eliminazione che ridurrà i concorrenti a soli quattro finalisti. Si preannuncia una puntata ad alta tensione, che potremo seguire su Sky e in streaming su Now. Chi ce la farà a staccare il biglietto per la finale?