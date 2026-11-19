Spettacolo

Ma dai, ci siamo! Sembra proprio che il cuore di Eros Ramazzotti abbia ricominciato a pompare forte, e questa volta per una figura che, diciamo così, sa come sferrare colpi! Stiamo parlando di Federica Monacelli, una trentaseienne che non è una modella qualsiasi, ma una vera campionessa italiana di pugilato. Avete capito bene: una pugile! Lo dimostrano le fotografie pubblicate dal settimanale in edicola da giovedì 19 novembre.

Le immagini parlano da sole, gente. Eros e Federica si scambiano baci e abbracci e mostrano una confidenza che lasciano davvero poco spazio ai dubbi. Finalmente, forse, è la volta buona per il nostro cantautore nazionale che, a quanto pare, è stato messo al tappeto... ma nel senso più bello e romantico del termine! A farlo potrebbe essere proprio una pugile.

Ma come si sono conosciuti questi due piccioncini? La scintilla è scattata grazie a la comune passione per i cavalli. E da lì, il passo è stato breve: prima un pranzo tranquillo in pizzeria, poi lunghe chiacchiere in auto, abbracci e baci.

Ma chi è questa Federica Monacelli che ha fatto capitolare Eros? Non è certo una che si ferma al primo round. Nel 2012 ha conquistato il titolo di campionessa italiana universitaria e, non contenta, anche quello assoluto, arrivando addirittura a vestire la gloriosa maglia della Nazionale. Purtroppo, un infortunio l'ha costretta a dire addio alla carriera agonistica, ma lo sport, quello vero, le è rimasto nel DNA. E infatti, non è di certo una che si annoia sul divano: oggi affianca all'attività sportiva un sacco di progetti super interessanti.

Per esempio, è legata a 'PerForza', un'iniziativa pazzesca che promuove corsi di autodifesa e formazione, dando un vero boost di sicurezza e consapevolezza alle donne. E non finisce qui: si occupa anche di 'Origine Country Farm', un agriturismo da sogno immerso nelle verdi e splendide colline emiliane. E nel tempo libero, giusto per farvi capire che persona è, si dedica a yoga, surf e, tenetevi forte, anche alle moto da rally. Una donna, insomma, che ha una carica e una versatilità da far invidia!