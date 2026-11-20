Personaggi

Allora, gente che vive di pane e TV, abbiamo una dritta. Ci sono rubriche a tema, pronte a farci fare un tuffo profondo nel mondo del piccolo schermo. Dimenticatevi le chiacchiere da bar, qui si va sul serio (più o meno): promettono analisi approfondite e focus sui personaggi chiave.

Tradotto per noi, vuol dire che forse capiremo meglio chi sono le facce che ci tengono incollati allo schermo. L'obiettivo, dicono, è darci uno sguardo unico e dettagliato. E chi non vuole essere l'amico che sa tutto al prossimo aperitivo, eh?

La cosa un po' ironica è che, pur puntando a questi approfondimenti, il sito tiene a specificare che non è una testata giornalistica e che non ha scadenze fisse, come stabilito dalla legge n. 62 del 7 marzo 2001. Quindi, immaginate un po' un detective che lavora quando gli pare, ma quando lo fa, tira fuori il meglio. Speriamo solo che i "personaggi chiave" di cui parlano siano proprio quelli che ci interessano di più, non i soliti noti che abbiamo già sviscerato mille volte. Pronti a spulciare?