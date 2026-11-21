Personaggi

Giovedì 19 novembre, Geppi Cucciari è tornata con un nuovo, ricchissimo appuntamento di Splendida Cornice, il varietà culturale in prima serata su Rai 3. E che appuntamento! Lo studio di Geppi ha accolto un mix di ospiti che spaziava dalle leggende dello sport ai volti del cinema e della musica italiana.

L'ospite d'eccezione, un vero pezzo da novanta, è stato Carl Lewis, leggenda dell'atletica leggera e vincitore di ben dieci medaglie olimpiche, di cui nove d'oro. Una presenza che non passa inosservata, per intenderci! Subito dopo, la scena è passata alla nostra Arisa, fresca vincitrice dell'ultima edizione di The Voice Senior come coach, insieme a Giovanni Scribano. Arisa si è esibita in studio sulle note di Sincerità.

Spazio anche al grande schermo con l'attrice Vanessa Scalera, protagonista de Il fuoco che ti porti dentro, il film di Edoardo De Angelis. Scalera ha ricevuto dalla giornalista e scrittrice Laura Delli Colli il Premio Francesco Pasinetti 2026 come migliore attrice, un riconoscimento mica da ridere! Con lei, per un tocco di cinema in più, c'erano anche l'attore Salvatore Esposito, che abbiamo visto nella serie Piedone – Uno Sbirro a Napoli, e il celebre regista Pupi Avati.

Ma non è finita qui. Dalla connessione di Roma, è intervenuto il linguista Giuseppe Antonelli, uno dei cinque finalisti del Premio Strega Saggistica con il suo libro Alfabit. L’italiano digitale dagli sms all’IA. La puntata si è arricchita anche della presenza della ballerina iraniana Saba Poori, in libreria con Saba che danza la speranza, che ha eseguito una coreografia sulle note di Tehran di Sina Bathaie. E non solo: in studio c'era pure Veronica Vaglica, l'attivista multata a Trieste per aver dato da mangiare ai migranti, insieme allo scrittore e giornalista Edoardo Camurri.

Durante la serata, Geppi ha anche raccontato il suo viaggio in Sierra Leone con l'UNICEF, una missione importantissima dedicata ai diritti dell'infanzia e delle donne. Il pubblico in studio, come sempre, ha avuto la sua parte, confrontandosi con i 'competenti' della situazione: l'ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, l'avvocata civilista Ester Viola, la psicologa 'scortese' Ilaria Albano e l'esperto di cybersecurity Riccardo Meggiato. A completare il quadro, gli interventi di Andrea Maggi per la supervisione ortografica, Alessandro Arcodia e Roberto Mercadini, e l'immancabile autoradio con la band di Nicola "Ballo" Balestri per la musica dal vivo.

Insomma, un menù ricchissimo, che non ha lasciato spazio alla noia. Dopo una puntata così variegata, chi non vorrebbe un'altra dose di Splendida Cornice?