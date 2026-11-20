Spettacolo

Aldo Cazzullo e il suo programma “Una Giornata Particolare” hanno fatto il record assoluto di ascolti, sfiorando il 10% di share. Ma stiamo scherzando? Un risultato mai visto prima per lo show dedicato alla storia!

Mercoledì sera la puntata su Versailles e la Rivoluzione francese ha incollato allo schermo 1.540.000 spettatori, raggiungendo un incredibile 9,8% di share. È un trend in crescita che non accenna a fermarsi: due settimane fa la puntata sul Piave aveva già fatto un ottimo 8,8%, e la settimana scorsa quella su Moro si era spinta al 9,1%.

La “giornata particolare” di questa puntata da record era il 16 ottobre 1793, un giorno drammatico che ha visto Maria Antonietta, l'ultima regina di Francia dell'Antico Regime, essere portata alla ghigliottina in Place de la Révolution, oggi Place de la Concorde. Cazzullo ci ha guidati in un viaggio tra gli sfarzi della reggia di Versailles e la prigione della Conciergerie, ripercorrendo la vita della sovrana e tutti quegli eventi che hanno cambiato per sempre la Francia e l'Europa. Dalla presa della Bastiglia nel 1789 fino al Terrore rivoluzionario, passando per la caduta della monarchia e l'esecuzione di Luigi XVI. Una rivoluzione che, pur abbattendo i privilegi e affermando libertà e uguaglianza, ha condannato a morte migliaia di persone. Il racconto ha toccato i luoghi simbolo di quegli anni, tra le vie di Versailles, Parigi e, ovviamente, il Louvre.

L'idea di affidare un format di storia proprio ad Aldo Cazzullo è stata di Urbano Cairo, secondo cui il programma sta andando benissimo. La trasmissione è prodotta da Stand By Me di Simona Ercolani, con la regia di Claudio Pisano. Gli altri “inviati nella storia” che affiancano Cazzullo sono Claudia Benassi e Raffaele Di Placido. Un successo che dimostra come la storia, se raccontata bene, può tenere incollati al divano più di qualsiasi reality show! Quale sarà il prossimo record che spaccherà?