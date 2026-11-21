Personaggi

Il mondo del giornalismo italiano è in lutto per la scomparsa di Piero Vigorelli, deceduto all'età di ottantadue anni. Una carriera lunga e ricca di esperienze, che lo ha visto spaziare dalla carta stampata alla televisione, fino all'impegno nella vita pubblica.

Nato in Svizzera il 15 giugno 1944 come Pier Lombardo Vigorelli, proveniva da una famiglia già nel mondo della cultura: suo padre, Giancarlo Vigorelli, era un critico letterario, mentre la madre Vittoria De Fazio lavorava nel cinema come segretaria di edizione e aiuto regista. La sua avventura nel giornalismo inizia nel 1970, con le prime esperienze importanti sulle pagine di Tempo Illustrato, dove si è occupato di politica, terrorismo, criminalità organizzata e scenari internazionali. Tra i suoi lavori più significativi c'è un'intervista al presidente egiziano Anwar al-Sadat, che attirò l'attenzione internazionale per le sue aperture sul possibile riconoscimento di due Stati, Israele e Palestina. Successivamente, ha collaborato per circa quindici anni con il Messaggero, ricoprendo diversi incarichi, dalla cronaca alla politica parlamentare, fino a diventare inviato. Tra il 1984 e il 1989, ha vissuto a Parigi come corrispondente, diventando anche presidente dell'Associazione della Stampa Estera in Francia.

Il "Detto tra noi" che ha rivoluzionato la TV

L'esperienza in Rai inizia nel 1989, ma la vera notorietà arriva con "Detto tra noi", il programma di Rai 2 che ha ideato e presentato dal febbraio 1991 all'aprile 1994. Questa trasmissione ha proposto un modo totalmente nuovo di raccontare i fatti di cronaca: gli inviati si collegavano direttamente dai luoghi degli avvenimenti, fornendo aggiornamenti in tempo reale su situazioni spesso ancora in evoluzione. Una formula che, all'epoca, era una vera novità e che ha anticipato molti dei programmi di informazione pomeridiani che conosciamo oggi. In poco più di tre anni, sono state realizzate oltre seicento puntate, con ascolti impressionanti: una media vicina al trenta percento di share, picchi del quarantotto percento e quasi cinque milioni di spettatori. Molti lo considerano il modello da cui è nata "La vita in diretta".

Raccontare quotidianamente fatti di cronaca, inclusi quelli legati alla mafia, ha avuto un prezzo. Per quasi sei anni, Vigorelli ha vissuto sotto scorta, con un'automobile blindata, un giubbotto antiproiettile e la presenza costante dei Carabinieri. Ripensando a quel periodo, aveva raccontato di aver temuto di essere il prossimo obiettivo dopo l'attentato contro Maurizio Costanzo, avvenuto a Roma nel maggio 1993, affermando: «Dopo Maurizio Costanzo toccava a me». Nonostante la situazione, ha sempre sostenuto di non aver mai provato paura.

Dalla direzione Rai a Mediaset e l'impegno civico a Ponza

Dal 1994 al 1996, ha assunto la direzione della Testata giornalistica regionale della Rai, introducendo importanti novità come la terza edizione del Tg regionale e il Tg itinerante, oltre a promuovere la pubblicazione online dei telegiornali e dei giornali radio regionali per gli italiani all'estero. Nel 1997, è passato a Mediaset, dove ha guidato e condotto programmi come "Lex – Storie di quotidiana ingiustizia", "Parlamento In" e "Super partes". È stato anche vicedirettore di Videonews e ha diretto "Verissimo" nella stagione 1998-1999. Tra i suoi progetti anche "Miracoli", trasmissione di Rete 4 che ha dedicato numerose prime serate a testimonianze di guarigioni e fenomeni religiosi, superando le cinquanta puntate con buoni risultati di ascolto. Nel 2005, è diventato vicedirettore del Tg5, con delega specifica su "Verissimo", e dal 2010 al 2013 ha presieduto Telecom Italia Media Broadcasting.

Negli ultimi anni, Vigorelli aveva scelto di dedicarsi a Ponza, isola che frequentava da turista e dove si era trasferito stabilmente. Nel maggio 2012, si è candidato alle elezioni amministrative con una lista civica, vincendo al termine di uno scrutinio combattuto, con un vantaggio di circa quindici voti. È rimasto sindaco dell'isola fino al 2017, gestendo interventi per infrastrutture, come una nuova centrale elettrica, impianti fotovoltaici e un dissalatore, e lottando contro l'occupazione irregolare degli spazi pubblici.

Ha mantenuto un ruolo attivo nella rappresentanza della categoria, prima come vicesegretario nazionale della Fnsi e consigliere dell'Ordine dei giornalisti, poi con il passaggio alla Figec nel 2023. Ha anche scritto diversi libri, tra cui "L'industria della droga" (1973) con Enzo Catania, e due volumi sui miracoli. A piangerlo sono la moglie, la figlia Ilaria, anche lei giornalista, e le due nipotine.