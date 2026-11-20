Personaggi

Il Gf Vip 9 è agli sgoccioli e, diciamocelo, non ha lasciato il segno negli ascolti. Ma c'è chi il reality lo conosce bene, anzi benissimo, e ha deciso di dire la sua senza filtri: Alessandra Mussolini.

L'opinionista di Uomini e Donne, vincitrice della scorsa edizione del Gf Vip e opinionista accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari, è stata ospite del podcast di Selvaggia Lucarelli. E lì, interrogata sul cast di questa nona edizione, ha sparato a zero su parecchi inquilini della Casa.

Per Guendalina, Alessandra non ha usato mezzi termini: “una tragedia”, ha sentenziato. E ha aggiunto che, se fosse stata lì dentro, sarebbe stata una tragedia dal mattino alla sera. Ma la vera stoccata, quella che ti fa esclamare “e daje!”, è arrivata per Giulia: “me la dovete togliere da davanti”, ha tuonato Mussolini, aggiungendo che va a pelle e che magari non è vero.

E gli altri? Andreas, secondo lei, “lo avrei fatto ballare e basta”, suggerendo che forse il suo talento non andava oltre la pista. Piera e Roncaccia non l'hanno convinta sul fronte litigi: secondo lei litigano meno di quanto facessero Renato e Lucia. Su Raul e Federica, un semplice “niente”. Alessandra ha aggiunto che le liti sarebbero state molte, ma per cose banali come il mangiare e il bagno.

Un capitolo a parte merita Valeria Marini, che Alessandra ha definito “adorabile, ma è a pillole”. Tradotto? Nel percorso lungo non regge, perché si mortifica: vorrebbe ballare e fare gli spettacoli, ma lì non è così. Il Grande Fratello, ha spiegato la Mussolini, è un percorso corale e alla lunga non si può fare lo spettacolo su di lei.

Il suo messaggio finale, però, è chiaro: “L’importante è riuscire ad esprimere quello che uno sente, anche se poi c’è l’inimicizia”. La schiettezza, a quanto pare, è il suo credo. E voi, chi avreste tolto di mezzo?