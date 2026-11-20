Personaggi

Se c'è una cosa che Laura Pausini sa fare, è sorprenderci. Dopo aver portato a casa il suo quinto Latin Grammy Award – mica bruscolini! – confermandosi ancora una volta di essere l'artista internazionale che tutti amiamo e ammiriamo, è arrivata una notizia che nessuno si aspettava, ma proprio nessuno. Praticamente una scoperta bomba che ci ha fatto cadere dalla sedia!

La Pausini, infatti, ha rivelato un dettaglio pazzesco del suo passato che molti fan, anche i più sfegatati, probabilmente ignoravano: è una maestra di ceramica! Sì, avete letto bene. Non solo vocalizzi da brivido e testi che ci entrano nell'anima, ma anche mani d'oro per l'arte manuale. Questa chicca, che ci ha lasciati a bocca aperta, è saltata fuori il 18 novembre, al Teatro Alcione di Milano, durante l'evento di presentazione della nuova collezione Stabilo Icons, che porta la sua firma. Un connubio inaspettato, ma che a posteriori ha un senso tutto suo.

Immaginate la scena: Laura che, tra l'esecuzione di un classico intramontabile come Io Canto e le note commoventi de La Solitudine, si confida. Davanti a un pubblico selezionato di ospiti e amici, composto anche da volti noti del web e della tv come Tommaso Zorzi, Giulia Salemi, Mariana D’Amico del programma Case a prima vista e Valentina Ferragni, ha sganciato la bomba. «Questa collaborazione mi piace molto perché mi collega tanto a quello che speravo di diventare», ha spiegato la cantante a proposito della co-lab con il celebre brand tedesco di matite e pennarelli. E poi il colpo di scena che nessuno si aspettava: «Ho studiato al liceo artistico e ho sempre amato l’idea che un giorno avrei creato. Io sono maestra di ceramica».

Ma vi rendete conto? Il suo percorso creativo, infatti, non è partito dal Conservatorio ma dal liceo artistico. Non che questo tolga minimamente nulla al suo amore precoce per la musica, anzi. Ci fa capire quanto estro creativo abbia Laura, che ora trova una coerenza quasi poetica in questa partnership con Stabilo. Da un lato la musica, la sua "regina" da proteggere, come lei stessa dice ad ogni concerto. Dall'altro, un passato artistico che trova coerenza nella partnership con il brand.

Insomma, Laura Pausini non è solo la voce che ci fa sognare e vince premi internazionali, ma anche l'artista a tutto tondo che forse non immaginavamo. Chissà quali altri segreti nasconde. Magari la prossima volta ci svelerà che di notte dipinge affreschi o costruisce micromondi con i Lego. Voi che dite, quale sarà la prossima sorpresa della Pausini?