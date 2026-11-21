Se stavi pensando di visitare la Grecia, ora è il momento. Elounda deve la sua fama internazionale alla visione di Spyros Kokotos e a tre iconici hotel: Elounda Mare, Porto Elounda ed Elounda Peninsula.

Elounda Mare ha introdotto per prima i bungalow con piscina privata. Nel 1992, Porto Elounda ha introdotto camere con piscina privata e il primo campo da golf alberghiero a Creta. Elounda Peninsula si distingue per le sue esclusive ville fronte mare, con piscine private e ampi giardini.

Lady Gaga, Rihanna, Cristiano Ronaldo, Charlize Theron, Mariah Carey, Pamela Anderson e Andrea Bocelli sono solo alcuni dei nomi famosi legati a Elounda.

Oggi, la Six Senses Spa, Il Borro Tuscan Bistro della famiglia Ferragamo e Sumosan completano l'esperienza.

Elounda: dove il lusso discreto incontra l'autentica Creta.

elounda-collection.com ↗