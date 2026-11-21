Spettacolo

Angela Caloisi, 31 anni, e Paolo Crivellin, 35 anni, ex tronista e ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sono diventati genitori! È nato il loro primo figlio, un maschietto di nome Edoardo Romeo.

La coppia ha subito inondato i social con i primi scatti in tre e parole che fanno sciogliere anche i cuori di pietra: "Non so come sia possibile amare così tanto qualcuno che conosci da così poco. Stiamo esplodendo d’amore. Benvenuto bimbo nostro", hanno scritto, e noi siamo qui a condividere ogni singola emozione.

La loro storia è iniziata nel 2018, quando si sono conosciuti e sono usciti insieme dal dating show di Maria De Filippi. Il sì è arrivato nel 2025 e l'annuncio della gravidanza a maggio 2026, lasciando tutti con il fiato sospeso per l'arrivo del loro primogenito.

Non è stato però tutto rose e fiori, perché durante la dolce attesa Angela aveva dovuto affrontare un bel po' di commenti velenosi sui social. C'è chi non si è fatto i fatti suoi e le ha rinfacciato i chili presi, con frasi come "non sembra più lei" e "irriconoscibile".

Angela si era sentita sopraffatta e guardata con occhi diversi. Ora, con il piccolo Edoardo Romeo tra le braccia, siamo sicuri che quelle critiche saranno solo un lontano e insignificante ricordo.

Qualche tempo fa, a Verissimo, avevano già detto di sentirsi pronti per diventare genitori. Ora non resta che aspettare le prossime foto del baby Crivellin: quante emoji a forma di cuore useremo per commentare?