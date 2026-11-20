Spettacolo

Ok, gente, preparatevi perché la prossima puntata di Amici 26 sarà fuoco e fiamme, e non solo per le coreografie! Secondo le anticipazioni, Maria De Filippi avrebbe confermato quello che già circolava sui social: Samurai Jay e Isobel stanno insieme! Un'altra coppia è nata nel talent più amato d'Italia!

Secondo le anticipazioni, la conduttrice avrebbe confermato la notizia durante la registrazione della settima puntata del talent di Canale 5, quella che andrà in onda domenica 22 novembre. E occhio, perché la trasmissione torna nella sua tradizionale collocazione domenicale alle 14:00, dopo un piccolo spostamento la settimana precedente. Quindi, segnatevi bene la data!

Ma le sorprese, ovviamente, non finiscono con l'amore che sboccia. Le anticipazioni diffuse da Superguidatv raccontano anche di un altro avvicinamento, avvenuto questa volta lontano dalle telecamere.

E se pensate che sia tutto rose e fiori, vi sbagliate di grosso! Perché Amici senza un po' di sano caos non sarebbe Amici, giusto? La tensione è alle stelle, con due discussioni tra professori che accendono il clima nella scuola. Insomma, l'atmosfera si fa più rovente che mai. Sarà amore nell'aria o solo drama pre-natalizio? Ai posteri l'ardua sentenza!